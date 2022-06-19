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Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся - РИА Новости, 19.06.2022
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Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся
Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся - РИА Новости, 19.06.2022
Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся
Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре" и скрылся, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:40
2022-06-19T20:40
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
ленинский район
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре" и скрылся, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.По информации ведомства, происшествие, предварительно, произошло сегодня в 17.25 возле дома №6 поселка Развилка Ленинского района в Подмосковье."Водитель, управляя автобусом Волга ПАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства добавил, что сейчас полицейские разыскивают правонарушителя.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), ленинский район
20:40 19.06.2022
 
Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся

Автобус насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре" в Подмосковье и скрылся

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре" и скрылся, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По информации ведомства, происшествие, предварительно, произошло сегодня в 17.25 возле дома №6 поселка Развилка Ленинского района в Подмосковье.
"Водитель, управляя автобусом Волга ПАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что сейчас полицейские разыскивают правонарушителя.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Ленинский район
 
 
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