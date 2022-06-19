https://ria.ru/20220619/dtp-1796575491.html

На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб

На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб - РИА Новости, 19.06.2022

На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб

Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:48

2022-06-19T16:48

2022-06-19T16:50

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 15.50 поступила информация, что на шестом километре МКАД опрокинулся грузовой автомобиль… Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб" - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что устанавливаются причины опрокидывания, проводится проверка.Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно", инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.Сейчас движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад