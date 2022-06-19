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На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб - РИА Новости, 19.06.2022
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На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб - РИА Новости, 19.06.2022
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб
Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:48
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происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 15.50 поступила информация, что на шестом километре МКАД опрокинулся грузовой автомобиль… Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб" - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что устанавливаются причины опрокидывания, проводится проверка.Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно", инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.Сейчас движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.
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происшествия, москва, мкад
16:48 19.06.2022 (обновлено: 16:50 19.06.2022)
 
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб

Грузовик опрокинулся на шестом километре МКАД, водитель погиб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"В 15.50 поступила информация, что на шестом километре МКАД опрокинулся грузовой автомобиль… Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб" - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что устанавливаются причины опрокидывания, проводится проверка.
Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно", инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.
Сейчас движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.
 
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