https://ria.ru/20220619/dtp-1796575491.html
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб - РИА Новости, 19.06.2022
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб
Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:48
2022-06-19T16:48
2022-06-19T16:50
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 15.50 поступила информация, что на шестом километре МКАД опрокинулся грузовой автомобиль… Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб" - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что устанавливаются причины опрокидывания, проводится проверка.Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно", инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.Сейчас движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мкад
16:48 19.06.2022 (обновлено: 16:50 19.06.2022)
На МКАД опрокинулся грузовик, водитель погиб
Грузовик опрокинулся на шестом километре МКАД, водитель погиб
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"В 15.50 поступила информация, что на шестом километре МКАД опрокинулся грузовой автомобиль… Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб" - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что устанавливаются причины опрокидывания, проводится проверка.
Как в свою очередь сообщается в Telegram-канале
"Дептранс.Оперативно", инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.
Сейчас движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.