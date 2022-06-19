https://ria.ru/20220619/dtp-1796565026.html
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП - РИА Новости, 19.06.2022
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП
Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:13
2022-06-19T15:13
2022-06-19T15:13
происшествия
новочеркасск
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По информации ведомства, в воскресенье в Новочеркасске водитель ВАЗ превысил скорость и, не справившись с управлением автомобиля, врезался в забор."В результате ДТП пострадал сам водитель и пять пассажиров, которые ехали в его машине, в том числе 14-летняя девочка", - сообщили в прокуратуре.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пострадавшие госпитализированы, один из взрослых пассажиров находится в реанимации.Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
новочеркасск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочеркасск, ростовская область
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП
Шесть человек, включая 14-летнюю девочку, пострадали в ДТП в Ростовской области