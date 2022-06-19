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В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП - РИА Новости, 19.06.2022
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В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП - РИА Новости, 19.06.2022
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП
Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:13
2022-06-19T15:13
происшествия
новочеркасск
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По информации ведомства, в воскресенье в Новочеркасске водитель ВАЗ превысил скорость и, не справившись с управлением автомобиля, врезался в забор."В результате ДТП пострадал сам водитель и пять пассажиров, которые ехали в его машине, в том числе 14-летняя девочка", - сообщили в прокуратуре.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пострадавшие госпитализированы, один из взрослых пассажиров находится в реанимации.Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, новочеркасск, ростовская область
15:13 19.06.2022
 
В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП

Шесть человек, включая 14-летнюю девочку, пострадали в ДТП в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации ведомства, в воскресенье в Новочеркасске водитель ВАЗ превысил скорость и, не справившись с управлением автомобиля, врезался в забор.
"В результате ДТП пострадал сам водитель и пять пассажиров, которые ехали в его машине, в том числе 14-летняя девочка", - сообщили в прокуратуре.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пострадавшие госпитализированы, один из взрослых пассажиров находится в реанимации.
Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП.
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