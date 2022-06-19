https://ria.ru/20220619/dtp-1796565026.html

В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП

В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП - РИА Новости, 19.06.2022

В Ростовской области шесть человек, включая подростка, пострадали в ДТП

Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:13

2022-06-19T15:13

2022-06-19T15:13

происшествия

новочеркасск

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ врезался в забор в Новочеркасске Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По информации ведомства, в воскресенье в Новочеркасске водитель ВАЗ превысил скорость и, не справившись с управлением автомобиля, врезался в забор."В результате ДТП пострадал сам водитель и пять пассажиров, которые ехали в его машине, в том числе 14-летняя девочка", - сообщили в прокуратуре.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пострадавшие госпитализированы, один из взрослых пассажиров находится в реанимации.Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

новочеркасск

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новочеркасск, ростовская область