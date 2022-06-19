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Донецк восстанавливается после очередного обстрела - РИА Новости, 19.06.2022
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Донецк восстанавливается после очередного обстрела
Донецк восстанавливается после очередного обстрела - РИА Новости, 19.06.2022
Донецк восстанавливается после очередного обстрела
Донецк восстанавливается после прошедшего накануне обстрела - коммунальные службы работают на восстановлении инфраструктуры, местные жители разбирают... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:39
2022-06-19T14:39
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК 19 июня - РИА Новости. Донецк восстанавливается после прошедшего накануне обстрела - коммунальные службы работают на восстановлении инфраструктуры, местные жители разбирают разрушения, передает корреспондент РИА Новости.В субботу город снова подвергся массированным обстрелам. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), на донецком направлении украинские войска применяли, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и ствольную артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
14:39 19.06.2022
 
Донецк восстанавливается после очередного обстрела

Донецк восстанавливается после очередного обстрела, коммунальщики убирают последствия

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК 19 июня - РИА Новости. Донецк восстанавливается после прошедшего накануне обстрела - коммунальные службы работают на восстановлении инфраструктуры, местные жители разбирают разрушения, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу город снова подвергся массированным обстрелам. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), на донецком направлении украинские войска применяли, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и ствольную артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Куйбышевский районСЦКК
 
 
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