https://ria.ru/20220619/donetsk-1796561020.html

Донецк восстанавливается после очередного обстрела

Донецк восстанавливается после очередного обстрела - РИА Новости, 19.06.2022

Донецк восстанавливается после очередного обстрела

Донецк восстанавливается после прошедшего накануне обстрела - коммунальные службы работают на восстановлении инфраструктуры, местные жители разбирают... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:39

2022-06-19T14:39

2022-06-19T14:39

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796473260_278:0:3464:1792_1920x0_80_0_0_664bbfd8c850f9c1ab2743d790b20e0a.jpg

ДОНЕЦК 19 июня - РИА Новости. Донецк восстанавливается после прошедшего накануне обстрела - коммунальные службы работают на восстановлении инфраструктуры, местные жители разбирают разрушения, передает корреспондент РИА Новости.В субботу город снова подвергся массированным обстрелам. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), на донецком направлении украинские войска применяли, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и ствольную артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк