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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 12.20 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:48

2022-06-19T12:48

2022-06-19T12:48

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина