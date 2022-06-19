https://ria.ru/20220619/donetsk-1796546037.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 12.20 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:48
2022-06-19T12:48
2022-06-19T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795074094_0:248:986:803_1920x0_80_0_0_eb0f792855753b44a9a10272ead9c067.jpg
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 (время совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795074094_0:224:839:853_1920x0_80_0_0_6e6bed7874b3ac1da1c94e902d8e5136.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка