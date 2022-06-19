https://ria.ru/20220619/donetsk-1796545346.html
В центре Донецка прогромели сильные взрывы
В центре Донецка прогромели сильные взрывы - РИА Новости, 19.06.2022
В центре Донецка прогромели сильные взрывы
В центре Донецка снова слышны свист снарядов и громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:41
2022-06-19T12:41
2022-06-19T14:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В центре Донецка снова слышны свист снарядов и громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости.В городе прогремели несколько разрывов, затем — ответные залпы. По всей видимости, силы контрбатарейной борьбы ДНР заставили украинских артиллеристов замолчать.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 12:00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а 20 минут спустя — еще пять.Кроме того, за сегодняшний день подверглись обстрелам села Михайловка, Пантелеймоновка и Озеряновка (там погибла мирная жительница). Всего за минувшие сутки жертвами атак со стороны Украины стали семь человек, 24 получили ранения.Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. С 13 июня беспрецедентным обстрелам подвергается Донецк, больше всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Накануне ВСУ обстреляли центр города, в том числе администрацию и Донецкий национальный технический университет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/obstrely-1796486842.html
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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РИА Новости
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в мире, украина, донецкая народная республика
12:41 19.06.2022 (обновлено: 14:52 19.06.2022)
В центре Донецка прогромели сильные взрывы
В центре Донецка прогромели сильные взрывы, был слышан свист снарядов
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В центре Донецка снова слышны свист снарядов и громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
В городе прогремели несколько разрывов, затем — ответные залпы. По всей видимости, силы контрбатарейной борьбы ДНР заставили украинских артиллеристов замолчать.
По информации представительства ДНР
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 12:00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району восемь снарядов калибра 122 миллиметра, а 20 минут спустя — еще пять.
Кроме того, за сегодняшний день подверглись обстрелам села Михайловка, Пантелеймоновка и Озеряновка (там погибла мирная жительница). Всего за минувшие сутки жертвами атак со стороны Украины стали семь человек, 24 получили ранения.
Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. С 13 июня беспрецедентным обстрелам подвергается Донецк, больше всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Накануне ВСУ обстреляли центр города, в том числе администрацию и Донецкий национальный технический университет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.