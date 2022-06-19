https://ria.ru/20220619/donetsk-1796504171.html

Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк

Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк

Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, который велся в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, есть разрушения, погибшие и раненые. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:00

2022-06-19T00:00

2022-06-19T01:08

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

донбасс

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ДОНЕЦК 18 июня — РИА Новости. Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, который велся в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, есть разрушения, погибшие и раненые.В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе Топаз, в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты. Уточняется информация о погибших и раненых — ее сбор затруднен постоянными обстрелами.По последним данным, а результате обстрелов ДНР за 18 августа погибли 5 человек, еще 20 пострадали. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка в субботу погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220618/pogibshie-1796501465.html

https://ria.ru/20220618/obstrel-1796492501.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, донбасс