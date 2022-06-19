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Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/donetsk-1796504171.html
Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк
Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк
Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, который велся в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, есть разрушения, погибшие и раненые. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:00
2022-06-19T01:08
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
донбасс
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ДОНЕЦК 18 июня — РИА Новости. Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, который велся в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, есть разрушения, погибшие и раненые.В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе Топаз, в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты. Уточняется информация о погибших и раненых — ее сбор затруднен постоянными обстрелами.По последним данным, а результате обстрелов ДНР за 18 августа погибли 5 человек, еще 20 пострадали. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка в субботу погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220618/pogibshie-1796501465.html
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796492501.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, донбасс
00:00 19.06.2022 (обновлено: 01:08 19.06.2022)
 
Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк

Украинские военные весь день сильно обстреливали Донецк крупнокалиберной артиллерией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК 18 июня — РИА Новости. Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, который велся в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, есть разрушения, погибшие и раненые.
В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе Топаз, в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты. Уточняется информация о погибших и раненых — ее сбор затруднен постоянными обстрелами.
Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 22:50Специальная военная операция на Украине
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки
По последним данным, а результате обстрелов ДНР за 18 августа погибли 5 человек, еще 20 пострадали. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка в субботу погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три пострадали.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОДонбасс
 
 
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