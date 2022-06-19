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﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/dobrovoltsy-1796557110.html
﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч
﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч - РИА Новости, 19.06.2022
﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч
Россия противостоит не Украине, а НАТО, поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:10
2022-06-19T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
украина
нато
гудермес
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Россия противостоит не Украине, а НАТО, поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Я приглашаю добровольцев к нам, в республику, все условия будут созданы. Украина - это просто название, НАТО воюет против России, выделяет миллиарды, оружие, своих специалистов. Мы видели их, уничтожали их, поэтому добровольцев должно быть, я считаю, сотни тысяч. Быть добровольцем - это высшая награда, его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей родины", - сказал Кадыров.Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html
россия
украина
гудермес
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, украина, нато, гудермес, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:10 19.06.2022
 
﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч

Глава Чечни Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Россия противостоит не Украине, а НАТО, поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я приглашаю добровольцев к нам, в республику, все условия будут созданы. Украина - это просто название, НАТО воюет против России, выделяет миллиарды, оружие, своих специалистов. Мы видели их, уничтожали их, поэтому добровольцев должно быть, я считаю, сотни тысяч. Быть добровольцем - это высшая награда, его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей родины", - сказал Кадыров.
Уничтоженный украинский танк в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
08:29Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине
Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияУкраинаНАТОГудермесДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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