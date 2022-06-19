https://ria.ru/20220619/dobrovoltsy-1796557110.html

﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч

﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч - РИА Новости, 19.06.2022

﻿Кадыров: российских добровольцев на Украине должно быть сотни тысяч

Россия противостоит не Украине, а НАТО, поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:10

2022-06-19T14:10

2022-06-19T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

украина

нато

гудермес

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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Россия противостоит не Украине, а НАТО, поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Я приглашаю добровольцев к нам, в республику, все условия будут созданы. Украина - это просто название, НАТО воюет против России, выделяет миллиарды, оружие, своих специалистов. Мы видели их, уничтожали их, поэтому добровольцев должно быть, я считаю, сотни тысяч. Быть добровольцем - это высшая награда, его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей родины", - сказал Кадыров.Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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