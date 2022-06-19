https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html

ДНР заинтересована в торговле с Белоруссией, заявил Пушилин

ДНР заинтересована в торговле с Белоруссией, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.06.2022

ДНР заинтересована в торговле с Белоруссией, заявил Пушилин

ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, включая сферу сельского хозяйства и поставки белорусской техники, сообщил... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:11

2022-06-19T23:11

2022-06-19T23:27

белоруссия

донецкая народная республика

минский автомобильный завод

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, включая сферу сельского хозяйства и поставки белорусской техники, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Вместе с тем он подчеркнул, что пока это не те объемы, которые полностью могли бы удовлетворить потребности рынков двух сторон. Пушилин также высказал мнение, что порой где-то государству нужно не мешать бизнесу налаживать контакты, и тогда предприниматели быстрее находят пути для обеспечения рынка.Он отметил, что в частности, ДНР заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией в сфере сельского хозяйства. "Это, безусловно, и сельское хозяйство. Здесь мы заинтересованы в технологиях и возможностях, которые есть в Республике Беларусь. Если говорить о поставках удобрений – также нам интересно. Если говорить о металлургии, об угольной продукции - здесь тоже есть определенные точки соприкосновения. Также нам интересна техника, в том числе (грузовики – ред.) МАЗ, тракторы, экскаваторы", - сказал Пушилин. По его словам, "этот вопрос на разных уровнях прорабатывается"."Думаю, все будет (идти в торговле – ред.) по нарастающей, только активизироваться", - констатировал Пушилин.

https://ria.ru/20220616/priznanie-1795936444.html

https://ria.ru/20220615/voyna-1795490920.html

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белоруссия, донецкая народная республика, минский автомобильный завод, ситуация в днр и лнр