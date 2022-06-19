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ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке
ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке
Украинские войска в 16.00 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Кировскому району Макеевки в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:14
2022-06-19T16:14
2022-06-19T16:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм и две ракеты из БМ-27 "Ураган"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина
16:14 19.06.2022 (обновлено: 16:29 19.06.2022)
ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке