https://ria.ru/20220619/dnr-1796572019.html

ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке

ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ выпустили три снаряда и две ракеты из "Урагана" по Макеевке

Украинские войска в 16.00 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Кировскому району Макеевки в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:14

2022-06-19T16:14

2022-06-19T16:29

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм и две ракеты из БМ-27 "Ураган"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина