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ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/dnr-1796551099.html
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2022
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников
Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:26
2022-06-19T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В 02.05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град" и артиллерийскому взводу на огневых позициях.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796552665.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
13:26 19.06.2022 (обновлено: 13:41 19.06.2022)
 
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников

В ДНР ВКС уничтожили до двухсот боевиков, включая иностранных наемников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В 02.05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град" и артиллерийскому взводу на огневых позициях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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