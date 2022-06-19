https://ria.ru/20220619/dnr-1796551099.html
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2022
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников
Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:26
2022-06-19T13:26
2022-06-19T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В 02.05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град" и артиллерийскому взводу на огневых позициях.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796552665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
13:26 19.06.2022 (обновлено: 13:41 19.06.2022)
ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников
В ДНР ВКС уничтожили до двухсот боевиков, включая иностранных наемников