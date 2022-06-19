https://ria.ru/20220619/dnr-1796551099.html

ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников

ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2022

ВКС уничтожили до двухсот украинских боевиков и иностранных наемников

Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:26

2022-06-19T13:26

2022-06-19T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская авиация за сутки высокоточными ударами уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наемников под Селидово в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В 02.05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град" и артиллерийскому взводу на огневых позициях.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796552665.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков