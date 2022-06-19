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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 12.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:37
2022-06-19T12:37
2022-06-19T12:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - cообщило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка