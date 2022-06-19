https://ria.ru/20220619/chubarov-1796542613.html

Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова

Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова - РИА Новости, 19.06.2022

Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера "Меджлис крымскотатарского... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:19

2022-06-19T12:19

2022-06-19T12:19

общество

республика крым

рефат чубаров

эйваз умеров

меджлис крымскотатарского народа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера "Меджлис крымскотатарского народа"*, одного из организаторов водной и продовольственной блокады полуострова Рефата Чубарова из-за его слов о Крымском мосте."Чубаров, вторя украинским националистам, публично заявляет о необходимости атаки на Крымский мост. Истерика беглого лидера, прежде всего, обусловлена большими потерями ВСУ в спецоперации и возможными поставками НАТОвских реактивных систем залпового огня. Убедительная просьба, прокуратуру Российской Федерации и следственный комитет, не оставить без внимания экстремистские высказывания Чубарова и возбудить уголовное дело за призыв к разрушению гражданской инфраструктуры", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, если Чубаров попадет в руки российского правосудия, то ему выпадет возможность лично проехаться по Крымскому мосту, когда его будут этапировать осваивать северные просторы великой России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, рефат чубаров, эйваз умеров, меджлис крымскотатарского народа