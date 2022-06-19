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Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова - РИА Новости, 19.06.2022
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Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова
Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова - РИА Новости, 19.06.2022
Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера "Меджлис крымскотатарского... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:19
2022-06-19T12:19
общество
республика крым
рефат чубаров
эйваз умеров
меджлис крымскотатарского народа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера "Меджлис крымскотатарского народа"*, одного из организаторов водной и продовольственной блокады полуострова Рефата Чубарова из-за его слов о Крымском мосте."Чубаров, вторя украинским националистам, публично заявляет о необходимости атаки на Крымский мост. Истерика беглого лидера, прежде всего, обусловлена большими потерями ВСУ в спецоперации и возможными поставками НАТОвских реактивных систем залпового огня. Убедительная просьба, прокуратуру Российской Федерации и следственный комитет, не оставить без внимания экстремистские высказывания Чубарова и возбудить уголовное дело за призыв к разрушению гражданской инфраструктуры", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, если Чубаров попадет в руки российского правосудия, то ему выпадет возможность лично проехаться по Крымскому мосту, когда его будут этапировать осваивать северные просторы великой России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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общество, республика крым, рефат чубаров, эйваз умеров, меджлис крымскотатарского народа
12:19 19.06.2022
 
Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова

Крымские татары призвали возбудить дело на Чубарова после призыва взорвать Крымский мост

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкРефат Чубаров
Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Рефат Чубаров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера "Меджлис крымскотатарского народа"*, одного из организаторов водной и продовольственной блокады полуострова Рефата Чубарова из-за его слов о Крымском мосте.
"Чубаров, вторя украинским националистам, публично заявляет о необходимости атаки на Крымский мост. Истерика беглого лидера, прежде всего, обусловлена большими потерями ВСУ в спецоперации и возможными поставками НАТОвских реактивных систем залпового огня. Убедительная просьба, прокуратуру Российской Федерации и следственный комитет, не оставить без внимания экстремистские высказывания Чубарова и возбудить уголовное дело за призыв к разрушению гражданской инфраструктуры", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, если Чубаров попадет в руки российского правосудия, то ему выпадет возможность лично проехаться по Крымскому мосту, когда его будут этапировать осваивать северные просторы великой России.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
 
ОбществоРеспублика КрымРефат ЧубаровЭйваз УмеровМеджлис крымскотатарского народа
 
 
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