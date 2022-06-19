https://ria.ru/20220619/britaniya-1796593469.html

Британия хочет создать империю в Европе, заявила сенатор

Британия хочет создать империю в Европе, заявила сенатор - РИА Новости, 19.06.2022

Британия хочет создать империю в Европе, заявила сенатор

Великобритания намерена реализовывать свои имперские планы в Европе, отказываясь от прежних партнёров, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:35

2022-06-19T19:35

2022-06-19T19:35

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания намерена реализовывать свои имперские планы в Европе, отказываясь от прежних партнёров, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Глава Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную победить Россию. По его словам, нужно готовиться к тому, что стране снова придется воевать в Европе."Нам в России понятно, что Британия выстраивает возможность появления нового тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Понятно, что Украине в этой крупнейшей геополитической интриге отведена роль окровавленной наживки. Неслучайно, все высказывания (премьера Великобритании Бориса) Джонсона направлены на подготовку к "долгой , многолетней войне на Украине", - сказала политик РИА Новости.При этом английский политический "долгострой", с использованием умышленно растянутого временного фактора, не рассматривает США и страны ЕС в качестве политических партнёров, отметила Ковитиди."Новый путь, новый политический союз Великобритании и Турции с присоединением Украины, Польши, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, по мнению британцев, должен быть без США, НАТО, а также без ведущих игроков ЕС, в частности Германии, Франции", - добавила она.По словам Ковитиди, британский союз с Турцией и рядом сателлитов должен стать основой нового территориального передела Европы. "Заявление командующего армии Британии Патрика Сандерса, публикуемого в Independent, о необходимости создания сильной Британской армии, которая "снова будет воевать в Европе", не оставляет сомнений в имперских замашках британцев", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, турция, евросоюз, нато