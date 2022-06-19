https://ria.ru/20220619/britaniya-1796587067.html

В ВВС Британии придумали, как противостоять "шпионским операциям России"

В ВВС Британии придумали, как противостоять "шпионским операциям России" - РИА Новости, 19.06.2022

В ВВС Британии придумали, как противостоять "шпионским операциям России"

В ВВС Британии считают, что стране необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять "шпионским операциям России" на... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:29

2022-06-19T18:29

2022-06-19T18:29

сша

россия

boeing p-8 poseidon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741821105_0:0:1493:841_1920x0_80_0_0_a034418ffce3ac113fc998acacbdf6c4.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ВВС Британии считают, что стране необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять "шпионским операциям России" на границах, сообщает газета Telegraph.Подполковник авиации Бен Ливси утверждает, что за последнее десятилетие Россия быстро расширила арсенал подводных лодок. Подполковник авиации Джеймс Хендерсон заявил, что РФ вложила больше средств в ВМФ и у нее есть новые подлодки.По данным издания, у Британии имеется девять патрульных самолетов P-8 Poseidon, каждый их которых стоит 120 миллионов фунтов стерлингов (146,7 миллиона долларов США). Для выявления подлодок используются радиогидроакустические буи. P-8 Poseidon можно оснастить 129 буями, каждый из которых стоит примерно пять тысяч фунтов стерлингов (6,1 тысячи долларов США).По мнению Ливси, было бы наиболее "экономически целесообразно" приобрести сейчас еще три самолета у США, так как производственные мощности Boeing работают "вовсю". Однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что "министерство финансов оказались в ловушке игры, какой из ртов не кормить".

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796544948.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, boeing p-8 poseidon