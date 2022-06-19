В ВВС Британии придумали, как противостоять "шпионским операциям России"
Telegraph: в Британии хотят увеличить количество противолодочных самолетов на границах
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДальний противолодочный самолет Ту-142М "Вологда" на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Дальний противолодочный самолет Ту-142М "Вологда" на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ВВС Британии считают, что стране необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять "шпионским операциям России" на границах, сообщает газета Telegraph.
Подполковник авиации Бен Ливси утверждает, что за последнее десятилетие Россия быстро расширила арсенал подводных лодок. Подполковник авиации Джеймс Хендерсон заявил, что РФ вложила больше средств в ВМФ и у нее есть новые подлодки.
"Это представляет угрозу для нас... Это пугает", - приводит газета слова Хендерсона.
По данным издания, у Британии имеется девять патрульных самолетов P-8 Poseidon, каждый их которых стоит 120 миллионов фунтов стерлингов (146,7 миллиона долларов США). Для выявления подлодок используются радиогидроакустические буи. P-8 Poseidon можно оснастить 129 буями, каждый из которых стоит примерно пять тысяч фунтов стерлингов (6,1 тысячи долларов США).
По мнению Ливси, было бы наиболее "экономически целесообразно" приобрести сейчас еще три самолета у США, так как производственные мощности Boeing работают "вовсю". Однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что "министерство финансов оказались в ловушке игры, какой из ртов не кормить".