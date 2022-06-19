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Больница в Северодонецке продолжает работу под украинскими обстрелами - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/bolnitsa-1796535623.html
Больница в Северодонецке продолжает работу под украинскими обстрелами
Больница в Северодонецке продолжает работу под украинскими обстрелами - РИА Новости, 19.06.2022
Больница в Северодонецке продолжает работу под украинскими обстрелами
Больница Северодонецка в ЛНР продолжает работать, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в Лисичанске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:24
2022-06-19T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
вооруженные силы рф
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Больница Северодонецка в ЛНР продолжает работать, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.Здание сильно повреждено, в нем работает лишь одно отделение. Как рассказал заведующий лечебным заведением Александр Дегтярев, только накануне в больницу поступили более 20 человек с осколочными ранениями. "Вчера у нас был "рекорд" - поступил 21 пациент", - сказал Дегтярев.Во время беседы по району больницы вновь был нанесен артиллерийский удар, как минимум два снаряда попало в соседнее жилое здание.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория химкомбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
луганская народная республика
северодонецк
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф
11:24 19.06.2022 (обновлено: 11:54 19.06.2022)
 
Больница в Северодонецке продолжает работу под украинскими обстрелами

Больница в Северодонецке работает, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные врачи на операции
Военные врачи на операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военные врачи на операции . Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Больница Северодонецка в ЛНР продолжает работать, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.
Здание сильно повреждено, в нем работает лишь одно отделение. Как рассказал заведующий лечебным заведением Александр Дегтярев, только накануне в больницу поступили более 20 человек с осколочными ранениями. "Вчера у нас был "рекорд" - поступил 21 пациент", - сказал Дегтярев.
Во время беседы по району больницы вновь был нанесен артиллерийский удар, как минимум два снаряда попало в соседнее жилое здание.
В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория химкомбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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