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Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/boeviki-1796540508.html
Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам
Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам - РИА Новости, 19.06.2022
Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам
Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:56
2022-06-19T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
лнр
донбасс
вооруженные силы украины
украина
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник."Они (переговоры. — Прим. ред.) продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался", — написал он.Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, сейчас основная задача союзных сил — снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через Северский Донец со стороны Лисичанска. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся мирные жители, которых осажденные используют в качестве живого щита.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
северодонецк
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Ситуация возле химкомбината "Азот", где заблокированы украинские боевики
Ситуация возле химкомбината "Азот", где заблокированы украинские боевики
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в мире, северодонецк, лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, родион мирошник
11:56 19.06.2022 (обновлено: 13:38 19.06.2022)
 
Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам

Посол ЛНР Мирошник заявил, что боевики на "Азоте" сигнализируют о готовности к переговорам

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Они (переговоры. — Прим. ред.) продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался", — написал он.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".
Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, сейчас основная задача союзных сил — снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через Северский Донец со стороны Лисичанска. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся мирные жители, которых осажденные используют в качестве живого щита.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаРодион Мирошник
 
 
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