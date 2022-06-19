11:56 19.06.2022 (обновлено: 13:38 19.06.2022)
Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам
Посол ЛНР Мирошник заявил, что боевики на "Азоте" сигнализируют о готовности к переговорам
Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Они (переговоры. — Прим. ред.) продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался", — написал он.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".
Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, сейчас основная задача союзных сил — снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через Северский Донец со стороны Лисичанска. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся мирные жители, которых осажденные используют в качестве живого щита.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.