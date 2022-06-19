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Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам

Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам - РИА Новости, 19.06.2022

Боевики на "Азоте" подают сигналы о готовности к переговорам

Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:56

2022-06-19T11:56

2022-06-19T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

лнр

донбасс

вооруженные силы украины

украина

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к переговорам, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник."Они (переговоры. — Прим. ред.) продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался", — написал он.Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, сейчас основная задача союзных сил — снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через Северский Донец со стороны Лисичанска. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся мирные жители, которых осажденные используют в качестве живого щита.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

северодонецк

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация возле химкомбината "Азот", где заблокированы украинские боевики Ситуация возле химкомбината "Азот", где заблокированы украинские боевики 2022-06-19T11:56 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, родион мирошник