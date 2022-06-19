Рейтинг@Mail.ru
Биткоин вырос более чем на 12 процентов - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/bitkoin-1796627787.html
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Биткоин вырос более чем на 12 процентов - РИА Новости, 19.06.2022
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:43
2022-06-19T23:43
экономика
цены на нефть
биткоин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% - до 20,2 тысячи долларов.
https://ria.ru/20220513/bitkoiny-1788319660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, биткоин
23:43 19.06.2022
 
Биткоин вырос более чем на 12 процентов

Биткоин вырос более чем на 12 процентов, превысив отметку в 20 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% - до 20,2 тысячи долларов.
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:52Туризм
Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах
 
ЭкономикаЦены на нефтьБиткоин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала