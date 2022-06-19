https://ria.ru/20220619/bitkoin-1796627787.html
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Биткоин вырос более чем на 12 процентов - РИА Новости, 19.06.2022
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:43
2022-06-19T23:43
2022-06-19T23:43
экономика
цены на нефть
биткоин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% - до 20,2 тысячи долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, биткоин
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Биткоин вырос более чем на 12 процентов, превысив отметку в 20 тысяч долларов