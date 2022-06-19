https://ria.ru/20220619/bitkoin-1796627787.html

Биткоин вырос более чем на 12 процентов

Биткоин вырос более чем на 12 процентов - РИА Новости, 19.06.2022

Биткоин вырос более чем на 12 процентов

Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:43

2022-06-19T23:43

2022-06-19T23:43

экономика

цены на нефть

биткоин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% - до 20,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20220513/bitkoiny-1788319660.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, биткоин