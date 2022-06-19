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Американцы сочли существование Украины бессмысленным - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/bessmyslitsa-1796511169.html
Американцы сочли существование Украины бессмысленным
Американцы сочли существование Украины бессмысленным - РИА Новости, 19.06.2022
Американцы сочли существование Украины бессмысленным
Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию об исторических аспектах специальной военной операции России по денацификации и... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T04:03
2022-06-19T04:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию об исторических аспектах специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Свое мнение они высказали в комментариях к статье."Крах украинской армии неизбежен. Киев останется небольшим автономным государством", - поддержал предыдущего комментатора Augustus."Скоро наступит переломный момент, и когда это произойдет, в украинской армии произойдет быстрый коллапс", - уверен StukinBrussels."Украинско-российский конфликт выгоден в первую очередь США. Она навязала Европе слишком много жестких решений, с которыми европейцы предпочли бы не торопиться, и отрезала огромный восточный рынок и поставщика ресурсов", - резюмировал MPC.Ранее обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор заявил, что после месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, сша
04:03 19.06.2022
 
Американцы сочли существование Украины бессмысленным

Читатели ТАС сочли суверенитет Украины бессмысленным и пожелали ее присоединения к России

CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию об исторических аспектах специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Свое мнение они высказали в комментариях к статье.
"Украине незачем существовать в этом мире как независимому государству. Для мира во всем мире было бы лучше, если бы Украина присоединилась к России как федеративная республика", - выразил мнение Bankotsu.
"Крах украинской армии неизбежен. Киев останется небольшим автономным государством", - поддержал предыдущего комментатора Augustus.
"Скоро наступит переломный момент, и когда это произойдет, в украинской армии произойдет быстрый коллапс", - уверен StukinBrussels.
"Украинско-российский конфликт выгоден в первую очередь США. Она навязала Европе слишком много жестких решений, с которыми европейцы предпочли бы не торопиться, и отрезала огромный восточный рынок и поставщика ресурсов", - резюмировал MPC.
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
01:04
Автор National Interest предложил Украине провозгласить нейтральный статус
Ранее обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор заявил, что после месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
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