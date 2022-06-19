https://ria.ru/20220619/bessmyslitsa-1796511169.html

Американцы сочли существование Украины бессмысленным

Американцы сочли существование Украины бессмысленным - РИА Новости, 19.06.2022

Американцы сочли существование Украины бессмысленным

Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию об исторических аспектах специальной военной операции России по денацификации и... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T04:03

2022-06-19T04:03

2022-06-19T04:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Читатели издания The American Conservative отреагировали на публикацию об исторических аспектах специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Свое мнение они высказали в комментариях к статье."Крах украинской армии неизбежен. Киев останется небольшим автономным государством", - поддержал предыдущего комментатора Augustus."Скоро наступит переломный момент, и когда это произойдет, в украинской армии произойдет быстрый коллапс", - уверен StukinBrussels."Украинско-российский конфликт выгоден в первую очередь США. Она навязала Европе слишком много жестких решений, с которыми европейцы предпочли бы не торопиться, и отрезала огромный восточный рынок и поставщика ресурсов", - резюмировал MPC.Ранее обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор заявил, что после месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796506781.html

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в мире, украина, россия, сша