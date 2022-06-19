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Украинский беспилотник сбросил боекомплект у курского хутора Кучеров - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/bespilotnik-1796545591.html
Украинский беспилотник сбросил боекомплект у курского хутора Кучеров
Украинский беспилотник сбросил боекомплект у курского хутора Кучеров - РИА Новости, 19.06.2022
Украинский беспилотник сбросил боекомплект у курского хутора Кучеров
Украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:42
2022-06-19T13:29
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
днр
лнр
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник &lt;…&gt; Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения", — написал он в Telegram-канале.По его словам, безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают военнослужащие.Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино погиб мирный житель, второго госпитализировали с осколочными ранениями.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. На этой неделе власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/boeviki-1796541076.html
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796228595.html
курская область
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происшествия, курская область, беловский район, днр, лнр, роман старовойт, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
12:42 19.06.2022 (обновлено: 13:29 19.06.2022)
 
Украинский беспилотник сбросил боекомплект у курского хутора Кучеров

Губернатор Курской области Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил боекомплект у хутора Кучеров

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник <…> Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают военнослужащие.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино погиб мирный житель, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. На этой неделе власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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