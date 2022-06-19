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Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена - РИА Новости, 19.06.2022
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Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена
Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена - РИА Новости, 19.06.2022
Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена
Комментаторы сайта газеты New York Post раскритиковали "танец" президента США Джо Байдена, который он продемонстрировал, покидая церковь в Делавэре. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:53
2022-06-19T19:29
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комментаторы сайта газеты New York Post раскритиковали "танец" президента США Джо Байдена, который он продемонстрировал, покидая церковь в Делавэре.Накануне Байден упал с велосипеда, потому что не смог вытащить ногу из крепления на педали. Как сообщил Белый дом, президент США не пострадал. Позже в городке Рехобот Бич Байдена, выходящего из церкви в сторону лимузина, спросили, как он себя чувствует. В ответ глава Белого дома динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Его движения попали в объективы камер.New York Post написала, что прыжки Байдена были похожи на джигу — старинный британский танец. К тому же мнению склонились и читатели."Ну этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?" — спросил один из них."Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь вижу "маленький танец", который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке", — добавил другой."О, эти три шага в ритме босановы. Это дурной сон или происходит на самом деле?" — воскликнул американец."Это все очень грустно и стыдно для США", — заключили в комментариях.Ранее The American Conservative в своем материале поднял вопрос, удастся ли Байдену избраться на второй срок главы государства по причине пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем. Инцидент с велосипедом оказался не первым случаем, когда американский лидер споткнулся или даже упал на публике.
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в мире, сша, джо байден
17:53 19.06.2022 (обновлено: 19:29 19.06.2022)
 
Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена

Читателям New York Post стало стыдно за танцующего у церкви в Делавэре Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комментаторы сайта газеты New York Post раскритиковали "танец" президента США Джо Байдена, который он продемонстрировал, покидая церковь в Делавэре.
Накануне Байден упал с велосипеда, потому что не смог вытащить ногу из крепления на педали. Как сообщил Белый дом, президент США не пострадал. Позже в городке Рехобот Бич Байдена, выходящего из церкви в сторону лимузина, спросили, как он себя чувствует. В ответ глава Белого дома динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Его движения попали в объективы камер.
New York Post написала, что прыжки Байдена были похожи на джигу — старинный британский танец. К тому же мнению склонились и читатели.
"Ну этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?" — спросил один из них.
"Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь вижу "маленький танец", который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке", — добавил другой.
"Это его новая фишка — прыгать или бегать трусцой. Полагаю, он пытается показать нам, насколько он здоров и жизнеспособен", — с иронией отметил комментатор.
"О, эти три шага в ритме босановы. Это дурной сон или происходит на самом деле?" — воскликнул американец.
"Это все очень грустно и стыдно для США", — заключили в комментариях.
Ранее The American Conservative в своем материале поднял вопрос, удастся ли Байдену избраться на второй срок главы государства по причине пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем. Инцидент с велосипедом оказался не первым случаем, когда американский лидер споткнулся или даже упал на публике.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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