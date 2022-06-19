https://ria.ru/20220619/bayden-1796581879.html

Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена

Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена - РИА Новости, 19.06.2022

Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена

Комментаторы сайта газеты New York Post раскритиковали "танец" президента США Джо Байдена, который он продемонстрировал, покидая церковь в Делавэре. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:53

2022-06-19T17:53

2022-06-19T19:29

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комментаторы сайта газеты New York Post раскритиковали "танец" президента США Джо Байдена, который он продемонстрировал, покидая церковь в Делавэре.Накануне Байден упал с велосипеда, потому что не смог вытащить ногу из крепления на педали. Как сообщил Белый дом, президент США не пострадал. Позже в городке Рехобот Бич Байдена, выходящего из церкви в сторону лимузина, спросили, как он себя чувствует. В ответ глава Белого дома динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Его движения попали в объективы камер.New York Post написала, что прыжки Байдена были похожи на джигу — старинный британский танец. К тому же мнению склонились и читатели."Ну этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?" — спросил один из них."Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь вижу "маленький танец", который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке", — добавил другой."О, эти три шага в ритме босановы. Это дурной сон или происходит на самом деле?" — воскликнул американец."Это все очень грустно и стыдно для США", — заключили в комментариях.Ранее The American Conservative в своем материале поднял вопрос, удастся ли Байдену избраться на второй срок главы государства по причине пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем. Инцидент с велосипедом оказался не первым случаем, когда американский лидер споткнулся или даже упал на публике.

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796571818.html

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден