https://ria.ru/20220619/bayden-1796512954.html

Американцы связали падение Байдена с велосипеда с "происками Путина"

Американцы связали падение Байдена с велосипеда с "происками Путина" - РИА Новости, 19.06.2022

Американцы связали падение Байдена с велосипеда с "происками Путина"

Зрители телеканала CNN с сарказмом отнеслись к падению президента США Джо Байдена с велосипеда во время прогулки. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T05:12

2022-06-19T05:12

2022-06-19T10:26

в мире

джо байден

сша

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Зрители телеканала CNN с сарказмом отнеслись к падению президента США Джо Байдена с велосипеда во время прогулки.Пул Белого дома ранее опубликовал видео с велопрогулки американского лидера. Президент ехал вместе с группой людей, его окликнули репортеры, после чего он подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Байден заявил, что не пострадал. Позже в администрации американского президента сообщили, что с ним все в порядке и помощь врачей не понадобилась.Пользователи в комментариях к публикации CNN предложили несколько версий причин инцидента."Честно говоря, Байдену следовало бы ездить на трехколесном велосипеде. Тот, кто дал ему обычный, — подлый человек. Я считаю, что это "вина Путина"", — сыронизировал пользователь Clayton Bigsby."Байден: "Зачем Путину так поступать со мной?" — пошутила Anna Just."Секретная служба (охрана президента США. — Прим. ред.): "Велосипед сделан в России", — продолжил Bunta Fujiwara."Кто, черт возьми, решил, что посадить Байдена на велосипед было хорошей идеей?" — задался вопросом Merovingian."Наши соболезнования велосипеду", — написал Michael Clark."Я думал, на нем есть приставные колеса (для обучения. — Прим. ред.)!" — Джо Байден, 2022", — двинул свою версию случившегося Cody Lowry."(Жене Байдена. — Прим. ред.) Джилл не следовало снимать приставные колеса", — согласился Lei."Это, должно быть, вина производителя велосипеда. Запретить все велосипеды", — заявил Mine Finder."Как только вы научитесь кататься на велосипеде, считается, что вы никогда этого не забудете. Джо кажется исключением из этого правила, поскольку он забывает обо всем на свете", — отметил Alistair."Является ли этот велосипед метафорой того, что он делает с США?" — добавил Neil Anblomi.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Ранее хозяин Белого дома неоднократно связывал рекордную инфляцию в США с ситуацией на Украине и российским лидером. Так, выступая после публикации майских показателей инфляции в США, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, он заявил, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". На Петербургском международном экономическом форуме российский президент отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".

https://ria.ru/20220619/bayden-1796505994.html

https://ria.ru/20220610/konfuz-1794445127.html

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в мире, джо байден, сша, владимир путин