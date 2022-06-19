https://ria.ru/20220619/bayden-1796508610.html

В США рассказали, что "прикончит" Байдена к ноябрю

В США рассказали, что "прикончит" Байдена к ноябрю - РИА Новости, 19.06.2022

В США рассказали, что "прикончит" Байдена к ноябрю

Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут "убийственными" для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, заявил... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T01:56

2022-06-19T01:56

2022-06-19T10:23

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут "убийственными" для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, заявил в эфире Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.По его словам, ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в США в течение ближайшего времени не изменится, так как администрация Байдена продолжает "подливать в огонь дорогой бензин". "Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании", — сказал он.Как заявил конгрессмен, американцы чувствуют себя ущемленными и сыты по горло текущей ситуацией, однако американский лидер "показывает пальцем на всех, кроме себя".Гуден добавил, что нынешний инфляционный кризис в США стал результатом чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику, что и привело к "катастрофе"."Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс", — заключил конгрессмен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако от ограничений сильно пострадали сами США. Все это отразилось и на рейтингах американского президента, чья популярность в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.

https://ria.ru/20220606/ssha-1793415620.html

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в мире, сша, джо байден, россия