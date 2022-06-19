https://ria.ru/20220619/avtoservis-1796515194.html

В Крыму снесут автосервис, где отказались помочь российским военным

В Крыму снесут автосервис, где отказались помочь российским военным - РИА Новости, 19.06.2022

В Крыму снесут автосервис, где отказались помочь российским военным

Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, оказалась построенной незаконно и подлежит... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T06:52

2022-06-19T06:52

2022-06-19T11:20

россия

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796534341_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4536baae57494b64ac8b678466f09de3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, оказалась построенной незаконно и подлежит сносу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.На этой неделе в соцсетях появилось видео, из которого следует, что в автосервисе в поселке Видное автомобилю с символикой "Z" отказали в вулканизации шин, заявив, что "военным не помогают". Позже владелец техстанции Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. Константинов, со своей стороны, пообещал разобраться с ситуацией.По его словам, это послужит хорошим уроком горе-предпринимателю."Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую", — сказал Константинов.Он также посоветовал владельцу автосервиса уехать из России, если тот симпатизирует Украине."Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства", — заключил Константинов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, республика крым, общество