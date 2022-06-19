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Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" - РИА Новости, 19.06.2022
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"
Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:19
2022-06-19T21:19
2022-06-19T21:45
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интерфакс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии было удалено, агентство обратится к правоохранителям, сообщается в Telegram-канале "Интерфакса".Отмечается, что действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено."Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были. Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов", - объясняется в Telegram-канале агентства.Добавляется, "Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, интерфакс
21:19 19.06.2022 (обновлено: 21:45 19.06.2022)
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"
"Интерфакс": аккаунт одного из редакторов агентства взломали злоумышленники
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии было удалено, агентство обратится к правоохранителям, сообщается
в Telegram-канале "Интерфакса".
"В ночь с субботы на воскресенье злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов "Интерфакса", ответственного за администрирование телеграм-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство "Интерфакс" не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено.
"Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были. Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов", - объясняется в Telegram-канале агентства.
Добавляется, "Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.