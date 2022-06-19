https://ria.ru/20220619/akkaunt-1796608737.html

Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"

Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" - РИА Новости, 19.06.2022

Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"

Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:19

2022-06-19T21:19

2022-06-19T21:45

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интерфакс

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии было удалено, агентство обратится к правоохранителям, сообщается в Telegram-канале "Интерфакса".Отмечается, что действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено."Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были. Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов", - объясняется в Telegram-канале агентства.Добавляется, "Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220613/izvestiya-1795080944.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, интерфакс