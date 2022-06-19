Рейтинг@Mail.ru
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/akkaunt-1796608737.html
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" - РИА Новости, 19.06.2022
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"
Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:19
2022-06-19T21:45
в мире
технологии
интерфакс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии было удалено, агентство обратится к правоохранителям, сообщается в Telegram-канале "Интерфакса".Отмечается, что действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено."Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были. Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов", - объясняется в Telegram-канале агентства.Добавляется, "Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220613/izvestiya-1795080944.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, интерфакс
21:19 19.06.2022 (обновлено: 21:45 19.06.2022)
 
Злоумышленники взломали аккаунт одного из редакторов "Интерфакса"

"Интерфакс": аккаунт одного из редакторов агентства взломали злоумышленники

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Персональный аккаунт одного из редакторов "Интерфакса" был взломан злоумышленниками, после чего было размещено провокационное сообщение, которое впоследствии было удалено, агентство обратится к правоохранителям, сообщается в Telegram-канале "Интерфакса".

"В ночь с субботы на воскресенье злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов "Интерфакса", ответственного за администрирование телеграм-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство "Интерфакс" не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено.
"Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были. Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов", - объясняется в Telegram-канале агентства.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 20:49
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт
Добавляется, "Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.
 
В миреТехнологииИнтерфакс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала