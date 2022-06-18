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Ученые нашли способ продлить жизнь на треть
Ученые нашли способ продлить жизнь на треть - РИА Новости, 18.06.2022
Ученые нашли способ продлить жизнь на треть
Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T23:24
2022-06-18T23:24
2022-06-18T23:44
общество
здоровье
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Science.По словам специалистов, стоит пересмотреть свой график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении, считают врачи."Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными", — говорится в статье.Ученые отметили, что вышеприведенные методы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.Исследование, в котором основное внимание уделялось графику приема пищи, проводилось на мышах. Результаты эксперимента показали, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию и открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.
https://rsport.ria.ru/20220615/rak-1795467788.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье
23:24 18.06.2022 (обновлено: 23:44 18.06.2022)
Ученые нашли способ продлить жизнь на треть
Express: отказ от плотного позднего ужина может продлить жизнь на 35%
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет
Express со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Science
.
По словам специалистов, стоит пересмотреть свой график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Изменение времени приема пищи
может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении, считают врачи.
"Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными", — говорится в статье.
Ученые отметили, что вышеприведенные методы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.
Исследование, в котором основное внимание уделялось графику приема пищи, проводилось на мышах. Результаты эксперимента показали, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию и открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.