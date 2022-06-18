https://ria.ru/20220618/zhizn-1796502593.html

Ученые нашли способ продлить жизнь на треть

Ученые нашли способ продлить жизнь на треть - РИА Новости, 18.06.2022

Ученые нашли способ продлить жизнь на треть

Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T23:24

2022-06-18T23:24

2022-06-18T23:44

общество

здоровье

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Science.По словам специалистов, стоит пересмотреть свой график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении, считают врачи."Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными", — говорится в статье.Ученые отметили, что вышеприведенные методы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.Исследование, в котором основное внимание уделялось графику приема пищи, проводилось на мышах. Результаты эксперимента показали, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию и открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.

https://rsport.ria.ru/20220615/rak-1795467788.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, здоровье