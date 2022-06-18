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В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю - РИА Новости, 18.06.2022
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В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю
В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю - РИА Новости, 18.06.2022
В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю
Евросоюз рассчитывает, что решение вопроса с экспортом украинского зерна через порты Черного моря будет найдено в ближайшие дни, альтернативные пути не позволят РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:15
2022-06-18T13:15
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что решение вопроса с экспортом украинского зерна через порты Черного моря будет найдено в ближайшие дни, альтернативные пути не позволят предотвратить глобальный продовольственный кризис, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Необходимо признать факт того, что альтернативные пути не позволят обеспечить достаточный поток в краткосрочной перспективе. Поэтому крайне важно возобновление украинского экспорта морским транспортом. Мы тесно работаем с ООН по этому вопросу. ЕС, государства-члены готовы со своей стороны готовы сделать все необходимое для достижения этой цели. Мы рассчитываем, что решение может быть найдено в ближайшие дни. В противном случае это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу", - написал Боррель в своем блоге в субботу.По его словам, Евросоюз также продолжает содействовать экспорту украинского зерна по суше.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина
13:15 18.06.2022
 
В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю

Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на возобновление экспорта зерна из Украины по морю

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы на поле
Уборка пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы на поле. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что решение вопроса с экспортом украинского зерна через порты Черного моря будет найдено в ближайшие дни, альтернативные пути не позволят предотвратить глобальный продовольственный кризис, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Необходимо признать факт того, что альтернативные пути не позволят обеспечить достаточный поток в краткосрочной перспективе. Поэтому крайне важно возобновление украинского экспорта морским транспортом. Мы тесно работаем с ООН по этому вопросу. ЕС, государства-члены готовы со своей стороны готовы сделать все необходимое для достижения этой цели. Мы рассчитываем, что решение может быть найдено в ближайшие дни. В противном случае это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу", - написал Боррель в своем блоге в субботу.
По его словам, Евросоюз также продолжает содействовать экспорту украинского зерна по суше.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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