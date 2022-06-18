В ЕС надеются на возобновление экспорта зерна из Украины по морю
Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на возобновление экспорта зерна из Украины по морю
Уборка пшеницы на поле. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что решение вопроса с экспортом украинского зерна через порты Черного моря будет найдено в ближайшие дни, альтернативные пути не позволят предотвратить глобальный продовольственный кризис, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Необходимо признать факт того, что альтернативные пути не позволят обеспечить достаточный поток в краткосрочной перспективе. Поэтому крайне важно возобновление украинского экспорта морским транспортом. Мы тесно работаем с ООН по этому вопросу. ЕС, государства-члены готовы со своей стороны готовы сделать все необходимое для достижения этой цели. Мы рассчитываем, что решение может быть найдено в ближайшие дни. В противном случае это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу", - написал Боррель в своем блоге в субботу.
По его словам, Евросоюз также продолжает содействовать экспорту украинского зерна по суше.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.