На Смоленщине построят завод по производству АФС "Гепарин"
Виды города Смоленска. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —РИА Новости. В смоленском Дорогобуже построят завод по производству активной фармацевтической субстанции (АФС) "Гепарин" и ее производных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и учредитель ООО "ДрагБиоФарм" Евгений Галецкий в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Проект предполагает производство основных видов фармпродукций, в числе которых –АФС "Гепарин", АФС "Эноксапарин", АФС "Надропарин" и в последующем готовые лекарственные средства из этих субстанций. Данные медицинские препараты относятся к классу антикоагулянтов прямого действия, являющихся жизненно необходимыми при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19. В настоящее время на территории Российской Федерации они не производятся", – отметил собеседник агентства.
По его словам, проект является значимым для фармацевтической отрасли в масштабах страны и входит в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности России. На реализацию проекта инвестор направит более двух миллиардов рублей. Новое производство будет открыто в 2024 году и позволит создать 120 новых рабочих мест.
"Очень благодарен за то, что площадка для создания уникального в Российской Федерации многоступенчатого производства по изготовлению гепарина и производных от данного медицинского препарата выбрана на Смоленщине. Рады, что ваше предприятие при нашей поддержке будет единственным производителем гепарина, в котором так нуждаются наши граждане, и что Смоленщина будет обеспечивать всю страну препаратом, который крайне важен для сохранения здоровья людей", – сказал Островский, комментируя подписание соглашения.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и учредитель ООО "ДрагБиоФарм" Евгений Галецкий в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Проект предполагает производство основных видов фармпродукций, в числе которых –АФС "Гепарин", АФС "Эноксапарин", АФС "Надропарин" и в последующем готовые лекарственные средства из этих субстанций. Данные медицинские препараты относятся к классу антикоагулянтов прямого действия, являющихся жизненно необходимыми при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19. В настоящее время на территории Российской Федерации они не производятся", – отметил собеседник агентства.
По его словам, проект является значимым для фармацевтической отрасли в масштабах страны и входит в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности России. На реализацию проекта инвестор направит более двух миллиардов рублей. Новое производство будет открыто в 2024 году и позволит создать 120 новых рабочих мест.
"Очень благодарен за то, что площадка для создания уникального в Российской Федерации многоступенчатого производства по изготовлению гепарина и производных от данного медицинского препарата выбрана на Смоленщине. Рады, что ваше предприятие при нашей поддержке будет единственным производителем гепарина, в котором так нуждаются наши граждане, и что Смоленщина будет обеспечивать всю страну препаратом, который крайне важен для сохранения здоровья людей", – сказал Островский, комментируя подписание соглашения.