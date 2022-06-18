https://ria.ru/20220618/zavod-1796401743.html

На Смоленщине построят завод по производству АФС "Гепарин"

На Смоленщине построят завод по производству АФС "Гепарин" - РИА Новости, 18.06.2022

На Смоленщине построят завод по производству АФС "Гепарин"

В смоленском Дорогобуже построят завод по производству активной фармацевтической субстанции (АФС) "Гепарин" и ее производных, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:50

2022-06-18T10:50

2022-06-18T10:50

смоленская область

смоленская область

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей островский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —РИА Новости. В смоленском Дорогобуже построят завод по производству активной фармацевтической субстанции (АФС) "Гепарин" и ее производных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и учредитель ООО "ДрагБиоФарм" Евгений Галецкий в рамках Петербургского международного экономического форума."Проект предполагает производство основных видов фармпродукций, в числе которых –АФС "Гепарин", АФС "Эноксапарин", АФС "Надропарин" и в последующем готовые лекарственные средства из этих субстанций. Данные медицинские препараты относятся к классу антикоагулянтов прямого действия, являющихся жизненно необходимыми при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19. В настоящее время на территории Российской Федерации они не производятся", – отметил собеседник агентства.По его словам, проект является значимым для фармацевтической отрасли в масштабах страны и входит в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности России. На реализацию проекта инвестор направит более двух миллиардов рублей. Новое производство будет открыто в 2024 году и позволит создать 120 новых рабочих мест."Очень благодарен за то, что площадка для создания уникального в Российской Федерации многоступенчатого производства по изготовлению гепарина и производных от данного медицинского препарата выбрана на Смоленщине. Рады, что ваше предприятие при нашей поддержке будет единственным производителем гепарина, в котором так нуждаются наши граждане, и что Смоленщина будет обеспечивать всю страну препаратом, который крайне важен для сохранения здоровья людей", – сказал Островский, комментируя подписание соглашения.

https://ria.ru/20220427/ostrovskiy-1785737415.html

смоленская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

смоленская область, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей островский