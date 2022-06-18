Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях
В Херсоне выплатят рублевую зарплату медработникам и заменят оборудование в больницах
Врач за компьютером. Архивное фото
ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в рублях и закупить новое медицинское оборудование, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями и приняли решение о реализации конкретных мер по возобновлению деятельности областной клинической больницы. При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Евгением Гараном проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления", - рассказал собеседник агентства.
Также участники встречи отметили деструктивный вклад в деятельность учреждения бывшего главврача Короленко, который находится сейчас в Киеве. "Участники встречи выразили консолидированное мнение о недопустимости манипулирования и саботирования с подачи украинской стороны деятельности областных медицинских и социально значимых учреждений", - добавил представитель администрации.
В том числе определен порядок прохождения руководством поликлиники курсов профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.
На встрече с мэром города также присутствовали главный экономист областной больницы Валерия Железнякова, главный бухгалтер Владимир Дрозд, начальник юротдела Алена Бабич, начальник поликлиники Нина Бирючковская и председатель профкома Татьяна Татаринова.