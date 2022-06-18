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Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях - РИА Новости, 18.06.2022
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Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях
Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях - РИА Новости, 18.06.2022
Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях
Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:21
2022-06-18T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
киев
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в рублях и закупить новое медицинское оборудование, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города."В ходе встречи стороны обменялись мнениями и приняли решение о реализации конкретных мер по возобновлению деятельности областной клинической больницы. При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Евгением Гараном проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления", - рассказал собеседник агентства.Также участники встречи отметили деструктивный вклад в деятельность учреждения бывшего главврача Короленко, который находится сейчас в Киеве. "Участники встречи выразили консолидированное мнение о недопустимости манипулирования и саботирования с подачи украинской стороны деятельности областных медицинских и социально значимых учреждений", - добавил представитель администрации.В том числе определен порядок прохождения руководством поликлиники курсов профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.На встрече с мэром города также присутствовали главный экономист областной больницы Валерия Железнякова, главный бухгалтер Владимир Дрозд, начальник юротдела Алена Бабич, начальник поликлиники Нина Бирючковская и председатель профкома Татьяна Татаринова.
https://ria.ru/20220618/kherson-1796479980.html
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в мире, херсонская область , киев, украина, вооруженные силы украины
19:21 18.06.2022
 
Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях

В Херсоне выплатят рублевую зарплату медработникам и заменят оборудование в больницах

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в рублях и закупить новое медицинское оборудование, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями и приняли решение о реализации конкретных мер по возобновлению деятельности областной клинической больницы. При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Евгением Гараном проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления", - рассказал собеседник агентства.
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Также участники встречи отметили деструктивный вклад в деятельность учреждения бывшего главврача Короленко, который находится сейчас в Киеве. "Участники встречи выразили консолидированное мнение о недопустимости манипулирования и саботирования с подачи украинской стороны деятельности областных медицинских и социально значимых учреждений", - добавил представитель администрации.
В том числе определен порядок прохождения руководством поликлиники курсов профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.
На встрече с мэром города также присутствовали главный экономист областной больницы Валерия Железнякова, главный бухгалтер Владимир Дрозд, начальник юротдела Алена Бабич, начальник поликлиники Нина Бирючковская и председатель профкома Татьяна Татаринова.
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