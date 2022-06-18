https://ria.ru/20220618/zarplata-1796481405.html

Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях

Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях - РИА Новости, 18.06.2022

Херсонским медработникам выплатят зарплату в рублях

Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:21

2022-06-18T19:21

2022-06-18T19:21

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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Мэр Херсона Александр Кобец на встрече с начальником департамента здравоохранения договорился организовать выплаты сотрудникам областной клинической больницы в рублях и закупить новое медицинское оборудование, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города."В ходе встречи стороны обменялись мнениями и приняли решение о реализации конкретных мер по возобновлению деятельности областной клинической больницы. При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Евгением Гараном проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления", - рассказал собеседник агентства.Также участники встречи отметили деструктивный вклад в деятельность учреждения бывшего главврача Короленко, который находится сейчас в Киеве. "Участники встречи выразили консолидированное мнение о недопустимости манипулирования и саботирования с подачи украинской стороны деятельности областных медицинских и социально значимых учреждений", - добавил представитель администрации.В том числе определен порядок прохождения руководством поликлиники курсов профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.На встрече с мэром города также присутствовали главный экономист областной больницы Валерия Железнякова, главный бухгалтер Владимир Дрозд, начальник юротдела Алена Бабич, начальник поликлиники Нина Бирючковская и председатель профкома Татьяна Татаринова.

https://ria.ru/20220618/kherson-1796479980.html

https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , киев, украина, вооруженные силы украины