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ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/vzvody-1796431217.html
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.06.2022
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами
Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град",... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:57
2022-06-18T14:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Всего оказались поражены 12 огневых позиций. Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР. РСЗО "Град" базировались около Авдеевки, а также поселков Керамик и Желанное.Кроме того, ВС России ракетами уничтожили топливные мощности в Кременчуге и Лисичанске.Также ракетные войска и артиллерия ликвидировали 310 националистов, десять танков и других бронемашин, три установки РСЗО "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 спецавтомобилей.Комплексы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и восемь беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган", добавил Конашенков.Помимо этого, российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 62 района сосредоточения живой силы и уничтожила более 160 бойцов противника."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 БПЛА, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин РСЗО, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", — отметил генерал-лейтенант.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html
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россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ о сбитой авиации ВСУ и уничтоженных западных гаубицах
Российскими ПВО сбиты украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР; Высокоточными ракетами поражены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода 155-мм гаубиц М777 и 4 взвода РСЗО «Град» в ДНР; Авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов уничтожено более 160 националистов, ЗРК «Бук-М1» пять «Градов», шесть танков и других боевых бронированных машин;
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, владимир путин, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы рф, су-25, ми-24
13:57 18.06.2022 (обновлено: 14:53 18.06.2022)
 
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами

Минобороны: ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Всего оказались поражены 12 огневых позиций. Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР. РСЗО "Град" базировались около Авдеевки, а также поселков Керамик и Желанное.
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Кроме того, ВС России ракетами уничтожили топливные мощности в Кременчуге и Лисичанске.
Также ракетные войска и артиллерия ликвидировали 310 националистов, десять танков и других бронемашин, три установки РСЗО "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 спецавтомобилей.
Комплексы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и восемь беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган", добавил Конашенков.
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Помимо этого, российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 62 района сосредоточения живой силы и уничтожила более 160 бойцов противника.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 БПЛА, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин РСЗО, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", — отметил генерал-лейтенант.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы РФСу-25Ми-24
 
 
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