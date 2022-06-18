https://ria.ru/20220618/vulkan-1796445021.html

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 18.06.2022

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:22

2022-06-18T15:22

2022-06-18T15:27

курильские острова

происшествия

эбеко

россия

земля

парамушир

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России."Информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Шлейф распространился в северо-западном направлении", - говорится в пресс-релизе ведомства.По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html

курильские острова

эбеко

россия

земля

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курильские острова, происшествия, эбеко, россия, земля, парамушир