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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 18.06.2022
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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 18.06.2022
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:22
2022-06-18T15:27
курильские острова
происшествия
эбеко
россия
земля
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России."Информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Шлейф распространился в северо-западном направлении", - говорится в пресс-релизе ведомства.По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html
курильские острова
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курильские острова, происшествия, эбеко, россия, земля, парамушир
15:22 18.06.2022 (обновлено: 15:27 18.06.2022)
 
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту два километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Шлейф распространился в северо-западном направлении", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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Курильские островаПроисшествияЭбекоРоссияЗемляПарамушир
 
 
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