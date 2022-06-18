15:22 18.06.2022 (обновлено: 15:27 18.06.2022)
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту два километра
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил пепел на высоту 2 километра, сообщил региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Шлейф распространился в северо-западном направлении", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
24 мая, 12:36В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы