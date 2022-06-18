https://ria.ru/20220618/vstrecha-1796374123.html

Источник: глава госсовета Ливии отказался от встречи со спикером парламента

Источник: глава госсовета Ливии отказался от встречи со спикером парламента - РИА Новости, 18.06.2022

Источник: глава госсовета Ливии отказался от встречи со спикером парламента

Председатель располагающегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри отказался встречаться со спикером парламента страны Агилой Салехом РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:00

2022-06-18T06:00

2022-06-18T06:00

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каир (город)

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БЕНГАЗИ (Ливия), 18 июн - РИА Новости. Председатель располагающегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри отказался встречаться со спикером парламента страны Агилой Салехом в Каире из-за просьбы последнего об изменении повестки встречи, заявил РИА Новости высокопоставленный ливийский дипломатический источник.По информации источника, аль-Мишри прибыл в Каир в пятницу утром, а улетел вечером."Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри отказался от встречи в египетской столице Каире со спикером Палаты представителей Ливии Агилой Салехом из-за просьбы последнего об изменении повестки встречи и добавлении вопроса о правительстве и центральном банке, в то время как была договоренность, что диалог будет идти о конституционном процессе", - сообщил источник.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Фатхи Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливия, каир (город)