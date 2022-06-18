Источник: глава госсовета Ливии отказался от встречи со спикером парламента
Глава госсовета Ливии аль-Мишри отказался от встречи со спикером парламента Салехом
Спикер парламента Ливии Агила Салех. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 18 июн - РИА Новости. Председатель располагающегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри отказался встречаться со спикером парламента страны Агилой Салехом в Каире из-за просьбы последнего об изменении повестки встречи, заявил РИА Новости высокопоставленный ливийский дипломатический источник.
По информации источника, аль-Мишри прибыл в Каир в пятницу утром, а улетел вечером.
"Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри отказался от встречи в египетской столице Каире со спикером Палаты представителей Ливии Агилой Салехом из-за просьбы последнего об изменении повестки встречи и добавлении вопроса о правительстве и центральном банке, в то время как была договоренность, что диалог будет идти о конституционном процессе", - сообщил источник.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Фатхи Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.