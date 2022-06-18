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Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине - РИА Новости, 18.06.2022
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Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине
Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине - РИА Новости, 18.06.2022
Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине
Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:38
2022-06-18T10:38
петербургский международный экономический форум — 2022
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."На Украине не привитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тысяч человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали", - сказала Попова.Она отметила, что в России уже давно забыли про полиомиелит, но на Украине были вспышки этого заболевания в 2015 и 2021 году.По словам Поповой, то же самое касается вируса иммунодефицита человека. Официальные данные показывают, что лечение от вируса иммунодефицита человека, которое продлевает жизнь и не позволяет человеку заражать тех, кто с ним рядом, получают всего 30% населения, хотя ВОЗ рекомендует 90%.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), украина
10:38 18.06.2022
 
Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине

Глава Роспотребнадзора Попова: украинцев не прививали, вспышки инфекций говорят об этом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На Украине не привитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тысяч человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали", - сказала Попова.
Она отметила, что в России уже давно забыли про полиомиелит, но на Украине были вспышки этого заболевания в 2015 и 2021 году.
По словам Поповой, то же самое касается вируса иммунодефицита человека. Официальные данные показывают, что лечение от вируса иммунодефицита человека, которое продлевает жизнь и не позволяет человеку заражать тех, кто с ним рядом, получают всего 30% населения, хотя ВОЗ рекомендует 90%.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Украина
 
 
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