Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине
Глава Роспотребнадзора Попова: украинцев не прививали, вспышки инфекций говорят об этом
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На Украине не привитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тысяч человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали", - сказала Попова.
Она отметила, что в России уже давно забыли про полиомиелит, но на Украине были вспышки этого заболевания в 2015 и 2021 году.
По словам Поповой, то же самое касается вируса иммунодефицита человека. Официальные данные показывают, что лечение от вируса иммунодефицита человека, которое продлевает жизнь и не позволяет человеку заражать тех, кто с ним рядом, получают всего 30% населения, хотя ВОЗ рекомендует 90%.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.