https://ria.ru/20220618/vspyshki-1796400072.html

Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине

Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине - РИА Новости, 18.06.2022

Попова высказалась о вспышках инфекций на Украине

Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:38

2022-06-18T10:38

2022-06-18T10:38

петербургский международный экономический форум — 2022

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795742710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b79a34b2f4c693e726c4cb23c7fcafa4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Население на Украине не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."На Украине не привитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тысяч человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали", - сказала Попова.Она отметила, что в России уже давно забыли про полиомиелит, но на Украине были вспышки этого заболевания в 2015 и 2021 году.По словам Поповой, то же самое касается вируса иммунодефицита человека. Официальные данные показывают, что лечение от вируса иммунодефицита человека, которое продлевает жизнь и не позволяет человеку заражать тех, кто с ним рядом, получают всего 30% населения, хотя ВОЗ рекомендует 90%.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796381814.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), украина