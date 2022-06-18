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"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США

"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США - РИА Новости, 18.06.2022

"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США

Новая тяжелая техника, деньги и разведданные — вот что Запад пообещал Киеву в рамках третьего пакета военной помощи. Сумма — более миллиарда долларов. Однако... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:07

безопасность

михаил подоляк

ллойд остин

давид арахамия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Новая тяжелая техника, деньги и разведданные — вот что Запад пообещал Киеву в рамках третьего пакета военной помощи. Сумма — более миллиарда долларов. Однако украинские власти все равно не в восторге. О том, что именно они получат и чем недовольны, — в материале РИА Новости.Хороший "аппетит"За почти четыре месяца страны НАТО передали Украине вооружение и военное оборудование на миллиарды долларов. Поставки разнообразные: от индивидуальных аптечек, сухих пайков и ночных прицелов до самоходных гаубиц, бронетранспортеров и вертолетов. Правда, ход боевых действий это так и не изменило.В неудачах на фронте руководство Украины обвиняет Запад. По мнению Киева, США и союзники помогают недостаточно. Отсюда и призывы — вплоть до обещания "устроить истерику" — расширить номенклатуру и объемы поставок. Аппетиты на Банковой растут очень быстро. Так, по мнению советника главы офиса президента Михаила Подоляка, Америка должна передать тысячу гаубиц M777 калибра 155 миллиметров, 500 танков, две тысячи единиц другой бронетехники, 300 РСЗО и тысячу дронов.В Пентагоне ответили: речь о почти половине реактивных систем залпового огня на вооружении американской армии. А современную тяжелую бронетехнику, прежде всего танки, вообще не упомянули.Дело в том, что украинская армия не обучена на них воевать. Что касается советских, то их запасы почти исчерпаны как у США, так и стран Европы.Символическая помощьЗападные аналитики в последние недели все чаще указывают на преимущество России и республик Донбасса в артиллерии, боеприпасах, авиации и бронетехнике. Военные чины стран НАТО в очередной раз обсудили в Брюсселе, как усилить Киев.По итогам встречи, названной "Рамштайн-3" (первый саммит глав военных ведомств состоялся на одноименной немецкой авиабазе), министр обороны США Ллойд Остин анонсировал новый пакет поставок на миллиард долларов.Туда войдут почти два десятка 155-миллиметровых гаубиц и столько же буксировочных автомобилей, две системы береговой обороны с ракетами Harpoon, дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS, тысячи защищенных радиостанций, тысячи оптических устройств, в том числе тепловизоров и ночных прицелов. В свою очередь, Германия пообещала РСЗО Mars, Словакия — вертолеты Ми-17, Канада, Польша и Нидерланды — различные артиллерийские системы.Но на Украине все равно считают, что нужно больше. Недовольны там и сроками: первые грузы поступят не раньше августа.Пустые угрозыВ Киеве уже открыто говорят о больших потерях. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью американскому новостному агентству Axios сообщил, что на фронте ежедневно выбывают из строя тысяча бойцов, из них от 200 до 500 убитыми. А без пехоты иностранная техника бесполезна.Тем не менее министр обороны Украины заявил, что помощь НАТО поможет "освободить все территории, включая Крым". Его подчиненный генерал ВСУ Дмитрий Марченко и вовсе пригрозил ударом по Керченскому мосту."Не думаю, что генерал сказал это всерьез, — отмечает военный аналитик Алексей Леонков. — Если бы у ВСУ действительно были такие планы, их не стали бы озвучивать. Для удара по Крымскому мосту нужно что-нибудь дальнобойное и высокоточное. Например, оперативно-тактические ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon. Однако ОТРК большой дальности Киеву никто не даст. А эффективность "Гарпунов" при атаке наземных целей еще никем не доказана".Да и в целом, добавляет эксперт, обещанные поставки — капля в море."Этого не хватит и для контрнаступления, и для эффективной длительной обороны. Во многих странах НАТО и так уже дефицит боевых машин", — поясняет он.Да и привезти могут меньше, чем обещали. Некоторые страны, например Германия, явно с этим тянут. Желаемые "тысячи единиц техники" Киеву никто не даст.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796159866.html

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796047297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/krymskiy-most-1795937060.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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