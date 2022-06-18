https://ria.ru/20220618/voda-1796407321.html

В Донецке приостановили подвоз воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке приостановили подвоз воды из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке приостановили подвоз воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

Из-за обстрелов с украинской стороны в районы Донецка перестали подвозить воду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:26

2022-06-18T11:26

2022-06-18T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Из-за обстрелов с украинской стороны в районы Донецка перестали подвозить воду, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах Донецка с 12:00 будет прекращен", — говорится в записи в его Telegram-канале.В субботу утром в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены.Вчера в город прилетело около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796398852.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр