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"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей - РИА Новости, 18.06.2022
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"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей
"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей - РИА Новости, 18.06.2022
"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей
Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:16
2022-06-18T19:16
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает компания."Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте". Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT", - сказал технический директор компании Александр Тоболь, слова которого приводятся в сообщении.В компании уточнили, что новая функция называться будет называться Vmoji, она будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий "ВКонтакте" — достаточно загрузить фотографию или сделать селфи", - уточнили в компании.
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технологии, вконтакте, россия, общество
19:16 18.06.2022
 
"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей

"ВКонтакте": соцсеть запустит цифровые аватары, это первый шаг к виртуальной вселенной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у стенда социальной сети "ВКонтакте" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у стенда социальной сети "ВКонтакте" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает компания.
"Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте". Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT", - сказал технический директор компании Александр Тоболь, слова которого приводятся в сообщении.
В компании уточнили, что новая функция называться будет называться Vmoji, она будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения "ВКонтакте".
"Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий "ВКонтакте" — достаточно загрузить фотографию или сделать селфи", - уточнили в компании.
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