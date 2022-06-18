https://ria.ru/20220618/vkontakte-1796480673.html

"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей

"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей - РИА Новости, 18.06.2022

"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей

Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:16

2022-06-18T19:16

2022-06-18T19:16

технологии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает компания."Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте". Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT", - сказал технический директор компании Александр Тоболь, слова которого приводятся в сообщении.В компании уточнили, что новая функция называться будет называться Vmoji, она будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий "ВКонтакте" — достаточно загрузить фотографию или сделать селфи", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20220211/metavselennye-1772188527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, вконтакте, россия, общество