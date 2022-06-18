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США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/ugol-1796402060.html
США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин
США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин
США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:55
2022-06-18T10:55
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
европа
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Растёт спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе. Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа", — отметил он время своего доклада."Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой — на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран", — добавил Сечин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html
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европа
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экономика, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
10:55 18.06.2022
 
США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Растёт спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе. Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа", — отметил он время своего доклада.
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"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа
"Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой — на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран", — добавил Сечин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЕвропаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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