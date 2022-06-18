https://ria.ru/20220618/ugol-1796402060.html

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", заявил Сечин

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:55

2022-06-18T10:55

2022-06-18T10:55

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

европа

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Растёт спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе. Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа", — отметил он время своего доклада."Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой — на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран", — добавил Сечин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html

европа

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)