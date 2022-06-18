https://ria.ru/20220618/udary-1796377612.html

Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа

Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа - РИА Новости, 18.06.2022

Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа

Израильская армия заявила о нанесении ударов по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты из анклава. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:45

2022-06-18T07:45

2022-06-18T07:45

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия заявила о нанесении ударов по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты из анклава.Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО."Армия обороны наносит удары по сектору Газа в ответ на пуск ракеты ночью в направлении района Ашкелона", - написал представитель пресс-службы армии Израиля Авихай Эдри в Twitter.По информации палестинских СМИ, израильские самолеты нанесли удары по позициям правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в центральной части анклава.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

ашкелон

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ашкелон, израиль