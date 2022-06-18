https://ria.ru/20220618/udary-1796377612.html
Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа
Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа - РИА Новости, 18.06.2022
Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа
Израильская армия заявила о нанесении ударов по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты из анклава. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:45
2022-06-18T07:45
2022-06-18T07:45
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ашкелон
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия заявила о нанесении ударов по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты из анклава.Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО."Армия обороны наносит удары по сектору Газа в ответ на пуск ракеты ночью в направлении района Ашкелона", - написал представитель пресс-службы армии Израиля Авихай Эдри в Twitter.По информации палестинских СМИ, израильские самолеты нанесли удары по позициям правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в центральной части анклава.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, израиль
Израильская армия заявила о нанесении ударов по сектору Газа
Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты из анклава