https://ria.ru/20220618/turtsiya-1796453062.html
Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь
Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь - РИА Новости, 18.06.2022
Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь
Турецкое издание Haber7 опубликовало материал о дефиците туров на курорты страны для российских туристов, чем вызвало бурное обсуждение у читателей. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:12
2022-06-18T16:12
2022-06-18T18:25
туризм
турция
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал о дефиците туров на курорты страны для российских туристов, чем вызвало бурное обсуждение у читателей.В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию, из-за чего не остается свободных мест на рейсах и наблюдается нехватка путевок. Читатели издания выразили недовольство увеличением количества туристов на фоне низкого уровня жизни в самой Турции."Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам — дорого", — возмутился Arif.Другой юзер отметил, что россияне стали активнее покупать недвижимость в республике."США и ЕС постепенно толкают нас в объятья России", — добавил он.Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма."Давайте немного сбалансируем экономику", — пояснил он просьбу.Ahmet пожаловался на дороговизну туров на турецкие курорты."Для людей со средним и низким достатком отдых — это мечта", — прокомментировал он.Bozok назвал Турцию раем для иностранцев."Мы даже не можем выехать из провинции из-за платы за дорогу", — посетовал юзер.Впрочем, некоторые пользователи пристыдили критиков и объяснили, что страна зарабатывает на иностранных визитерах."Если турецкая экономика оживет, наши деньги вырастут в цене, как евро и доллар, тогда спрос превысит предложение. Где отдых дешевле, чем у нас?" — написал Selim.Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795694775.html
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турция, россия
16:12 18.06.2022 (обновлено: 18:25 18.06.2022)
Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь
Читатели турецкой Haber7 позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Турецкое издание Haber7
опубликовало материал о дефиците туров на курорты страны для российских туристов, чем вызвало бурное обсуждение у читателей.
В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию
, из-за чего не остается свободных мест на рейсах и наблюдается нехватка путевок.
Читатели издания выразили недовольство увеличением количества туристов на фоне низкого уровня жизни в самой Турции.
"Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам — дорого", — возмутился Arif.
Другой юзер отметил, что россияне стали активнее покупать недвижимость в республике.
"США и ЕС
постепенно толкают нас в объятья России", — добавил он.
Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма.
"Давайте немного сбалансируем экономику", — пояснил он просьбу.
Ahmet пожаловался на дороговизну туров на турецкие курорты.
"Для людей со средним и низким достатком отдых — это мечта", — прокомментировал он.
Bozok назвал Турцию раем для иностранцев.
"Мы даже не можем выехать из провинции из-за платы за дорогу", — посетовал юзер.
Впрочем, некоторые пользователи пристыдили критиков и объяснили, что страна зарабатывает на иностранных визитерах.
"Если турецкая экономика оживет, наши деньги вырастут в цене, как евро и доллар, тогда спрос превысит предложение. Где отдых дешевле, чем у нас?" — написал Selim.
Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>