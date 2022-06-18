https://ria.ru/20220618/turtsiya-1796453062.html

Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь

Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь - РИА Новости, 18.06.2022

Турки позавидовали посещающим страну россиянам и пожаловались на жизнь

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал о дефиците туров на курорты страны для российских туристов, чем вызвало бурное обсуждение у читателей. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:12

2022-06-18T16:12

2022-06-18T18:25

туризм

турция

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал о дефиците туров на курорты страны для российских туристов, чем вызвало бурное обсуждение у читателей.В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию, из-за чего не остается свободных мест на рейсах и наблюдается нехватка путевок. Читатели издания выразили недовольство увеличением количества туристов на фоне низкого уровня жизни в самой Турции."Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам — дорого", — возмутился Arif.Другой юзер отметил, что россияне стали активнее покупать недвижимость в республике."США и ЕС постепенно толкают нас в объятья России", — добавил он.Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма."Давайте немного сбалансируем экономику", — пояснил он просьбу.Ahmet пожаловался на дороговизну туров на турецкие курорты."Для людей со средним и низким достатком отдых — это мечта", — прокомментировал он.Bozok назвал Турцию раем для иностранцев."Мы даже не можем выехать из провинции из-за платы за дорогу", — посетовал юзер.Впрочем, некоторые пользователи пристыдили критиков и объяснили, что страна зарабатывает на иностранных визитерах."Если турецкая экономика оживет, наши деньги вырастут в цене, как евро и доллар, тогда спрос превысит предложение. Где отдых дешевле, чем у нас?" — написал Selim.Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html

https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795694775.html

https://ria.ru/20220617/turisty-1796010535.html

https://ria.ru/20220609/antalya-1794214937.html

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турция, россия