https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы - РИА Новости, 18.06.2022
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:08
2022-06-18T12:08
2022-06-18T15:02
экономика
технологии
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы, сообщил РБК.Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой."Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании "Николь-Пак", выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.Первые партии товара поступят в магазины до конца июня, после санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили представители "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов на фоне ухода с рынка компаний, производящих асептическую тару Tetra Pak и Pure Pak.
https://ria.ru/20220617/upakovka-1796249079.html
https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796217104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, виктория абрамченко, россия
12:08 18.06.2022 (обновлено: 15:02 18.06.2022)
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
РБК: российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозы
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы, сообщил РБК
.
Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой.
"Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании "Николь-Пак", выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.
Первые партии товара поступят в магазины до конца июня, после санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили представители "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго".
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко
заявила, что в России
работают над созданием отечественной упаковки для продуктов на фоне ухода с рынка компаний, производящих асептическую тару Tetra Pak и Pure Pak.