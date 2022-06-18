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В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы - РИА Новости, 18.06.2022
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В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы - РИА Новости, 18.06.2022
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:08
2022-06-18T15:02
экономика
технологии
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы, сообщил РБК.Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой."Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании "Николь-Пак", выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.Первые партии товара поступят в магазины до конца июня, после санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили представители "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов на фоне ухода с рынка компаний, производящих асептическую тару Tetra Pak и Pure Pak.
https://ria.ru/20220617/upakovka-1796249079.html
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экономика, технологии, виктория абрамченко, россия
12:08 18.06.2022 (обновлено: 15:02 18.06.2022)
 
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы

РБК: российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозы

CC0 / Ignacio Campo / Ребенок в подгузнике
Ребенок в подгузнике - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
CC0 / Ignacio Campo /
Ребенок в подгузнике
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы, сообщил РБК.
Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой.
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"Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании "Николь-Пак", выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.
Первые партии товара поступят в магазины до конца июня, после санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили представители "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго".
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов на фоне ухода с рынка компаний, производящих асептическую тару Tetra Pak и Pure Pak.
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ЭкономикаТехнологииВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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