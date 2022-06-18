https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html

В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы

В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы - РИА Новости, 18.06.2022

В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы

Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:08

2022-06-18T12:08

2022-06-18T15:02

экономика

технологии

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крупные российские производители — компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" — представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы, сообщил РБК.Выпуск средств гигиены из российского сырья стал возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип — стопок листов плотностью 700-800 граммов на квадратный метр и толщиной около миллиметра — в формат рулонов, называемых флафф-целлюлозой."Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", — объяснил процесс Валерий Мирзин, гендиректор компании "Николь-Пак", выпустившей пробные образцы флафф-целлюлозы.Первые партии товара поступят в магазины до конца июня, после санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили представители "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов на фоне ухода с рынка компаний, производящих асептическую тару Tetra Pak и Pure Pak.

https://ria.ru/20220617/upakovka-1796249079.html

https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796217104.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

экономика, технологии, виктория абрамченко, россия