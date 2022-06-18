https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html

Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными

Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными - РИА Новости, 18.06.2022

Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил губернатор региона Антон Алиханов в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:27

2022-06-18T19:27

2022-06-18T20:19

литва

калининградская область

антон алиханов

евросоюз

калининград

усть-луга

балтийск

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.По его словам, власти региона заранее готовились к односторонним решениям Литвы, на линию Усть-Луга — Балтийск вывели дополнительный паром и сухогруз. При этом области нужны еще семь судов до конца года, однако Алиханов заверил, что паромный комплекс справится с дополнительной нагрузкой.Кроме того, глава области подчеркнул, что власти ведут работу с МИД и посольством в Вильнюсе, обсуждаются ответные меры, в том числе против транспортного комплекса Прибалтики.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220615/nato-1795341823.html

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калининград

усть-луга

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литва, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, калининград, усть-луга, балтийск, россия, в мире