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Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными
Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными - РИА Новости, 18.06.2022
Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил губернатор региона Антон Алиханов в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:27
2022-06-18T19:27
2022-06-18T20:19
литва
калининградская область
антон алиханов
евросоюз
калининград
усть-луга
балтийск
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.По его словам, власти региона заранее готовились к односторонним решениям Литвы, на линию Усть-Луга — Балтийск вывели дополнительный паром и сухогруз. При этом области нужны еще семь судов до конца года, однако Алиханов заверил, что паромный комплекс справится с дополнительной нагрузкой.Кроме того, глава области подчеркнул, что власти ведут работу с МИД и посольством в Вильнюсе, обсуждаются ответные меры, в том числе против транспортного комплекса Прибалтики.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
https://ria.ru/20220615/nato-1795341823.html
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литва, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, калининград, усть-луга, балтийск, россия, в мире
19:27 18.06.2022 (обновлено: 20:19 18.06.2022)
Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными
Калининградский губернатор Алиханов предупредил Литву о незаконности ограничения транзита