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В районе Туапсе накренилось судно-автовоз - РИА Новости, 18.06.2022
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В районе Туапсе накренилось судно-автовоз
В районе Туапсе накренилось судно-автовоз - РИА Новости, 18.06.2022
В районе Туапсе накренилось судно-автовоз
Нарушение в работе балластной системы судна, гружёного фруктами и овощами, произошло в районе Туапсе, на борту находится экипаж из 28 человек, рассказали РИА... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:10
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происшествия
туапсе
россия
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Нарушение в работе балластной системы судна, гружёного фруктами и овощами, произошло в районе Туапсе, на борту находится экипаж из 28 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилась публикация, что судно – автовоз тонет в районе Туапсе. На кадрах опубликованного видео судно, находящееся недалеко от берега, клонит набок."Судно, груженное фруктами, овощами, экипаж 28 человек. Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что в настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, после них судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе.
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происшествия, туапсе, россия
22:10 18.06.2022 (обновлено: 22:15 18.06.2022)
 
В районе Туапсе накренилось судно-автовоз

МЧС: в районе Туапсе из-за проблем с балластом накренилось судно, на борту 28 человек

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Нарушение в работе балластной системы судна, гружёного фруктами и овощами, произошло в районе Туапсе, на борту находится экипаж из 28 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилась публикация, что судно – автовоз тонет в районе Туапсе. На кадрах опубликованного видео судно, находящееся недалеко от берега, клонит набок.
"Судно, груженное фруктами, овощами, экипаж 28 человек. Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, после них судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе.
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