https://ria.ru/20220618/sudno-1796498641.html

В районе Туапсе накренилось судно-автовоз

В районе Туапсе накренилось судно-автовоз - РИА Новости, 18.06.2022

В районе Туапсе накренилось судно-автовоз

Нарушение в работе балластной системы судна, гружёного фруктами и овощами, произошло в районе Туапсе, на борту находится экипаж из 28 человек, рассказали РИА... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:10

2022-06-18T22:10

2022-06-18T22:15

происшествия

туапсе

россия

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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Нарушение в работе балластной системы судна, гружёного фруктами и овощами, произошло в районе Туапсе, на борту находится экипаж из 28 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилась публикация, что судно – автовоз тонет в районе Туапсе. На кадрах опубликованного видео судно, находящееся недалеко от берега, клонит набок."Судно, груженное фруктами, овощами, экипаж 28 человек. Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что в настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, после них судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе.

https://ria.ru/20210330/korabl-1603490142.html

туапсе

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, туапсе, россия