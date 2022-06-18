https://ria.ru/20220618/strategiya-1796394187.html

В Крыму назвали новую стратегию Киева по захвату полуострова ничтожной

В Крыму назвали новую стратегию Киева по захвату полуострова ничтожной - РИА Новости, 18.06.2022

В Крыму назвали новую стратегию Киева по захвату полуострова ничтожной

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал "ничтожной" новую стратегию киевских властей по возвращению полуострова военным путем. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:06

2022-06-18T10:06

2022-06-18T10:06

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал "ничтожной" новую стратегию киевских властей по возвращению полуострова военным путем.Представитель Владимира Зеленского "по Крыму" Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом."Подобные заявления в очередной раз доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине. Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым - это непреступная крепость", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, проведение специальной военной операции позволит раз и навсегда обезопасить Крым от посягательств украинских националистов."Когда русские войска возьмут Киев, любая угроза для полуострова пропадет", - подчеркнул Крючков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, украина, россия, политика