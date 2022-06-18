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Опасные связи. Что американцы готовят в Центральной Азии

Опасные связи. Что американцы готовят в Центральной Азии - РИА Новости, 18.06.2022

Опасные связи. Что американцы готовят в Центральной Азии

Из-за введенных против Москвы санкций в зону риска попала экономика всей Центральной Азии — сказываются тесные связи с Россией. В регионе это понимают и,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:08

андрей руденко

акылбек жапаров

барак обама

центральная азия

россия

сша

агентство по международному развитию сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков, Михаил Катков. Из-за введенных против Москвы санкций в зону риска попала экономика всей Центральной Азии — сказываются тесные связи с Россией. В регионе это понимают и, стараясь не испортить отношения с северным соседом, посматривают в сторону Турции, Китая и США. Однако если Анкара и Пекин уже давно инвестируют в местные проекты, то с Вашингтоном дело застопорилось на стадии переговоров. Чего добиваются американцы — разбиралось РИА Новости.Кулуарный визитВ конце мая делегация США посетила четыре страны региона — Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Возглавлял ее помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Были представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Агентства по международному развитию (USAID) и других организаций.Американцы встретились с правительственными чиновниками, руководителями крупного бизнеса. Официальная цель — "укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии".Санкции тоже обсуждали — в контексте минимизации негативного влияния на экономику региона, а также сотрудничества в инвестиционной сфере. Подробности, впрочем, не раскрываются.Это уже не первый за весну визит: в апреле в Киргизию приезжала заместитель госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.Речь шла о некоем новом соглашении о сотрудничестве. Кроме того, о правах человека, продовольственной безопасности и общественной роли женщин.Благодатная почваВ Вашингтоне давно присматриваются к Центральной Азии, но в свете последних событий переговоры заметно активизировались. Очевидно, американцы ожидают, что регион ослабит связи с Москвой и повернется к Западу.Там действительно признают, что санкции уже сказались на экономике не лучшим образом и в дальнейшем негативный эффект может усилиться. И если богатые ресурсами Туркменистан и Казахстан устойчивы к подобным потрясениям, то для других, к примеру, той же Киргизии, последствия более ощутимы.В регионе не создаются новые рабочие места, а население растет. По оценкам различных аналитических институтов, в Россию за деньгами едут три-четыре миллиона человек — десять-пятнадцать процентов экономически активного населения Центральной Азии."Санкции сказываются на доходах мигрантов и как следствие — на суммах переводов на родину, — объясняет Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. — Резкое снижение, а в худшем случае массовое возвращение мигрантов домой из-за потери работы в России может серьезно усилить социальную напряженность".И хотя портить в такой экономической ситуации отношения с Россией республики не хотят, отказаться от поддержки Запада они не готовы. Власти максимально дистанцируются от украинского кризиса на уровне политических заявлений, сохраняя нейтралитет и пытаясь балансировать между двумя геополитическими силами.На двух стульяхПоказательна финансовая сфера — наиболее уязвимая для санкций. В Казахстане часть активов российских финансовых организаций заморозили, а филиалы передали местным игрокам. Попытки граждан России получить в республиканских банках пластиковые карты американских и европейских платежных систем местные власти моментально пресекли после сигналов с Запада."В экономических отношениях между Россией и странами региона проблема банковских и финансовых операций становится одной из самых острых, особенно на бытовом уровне, — говорит Притчин. — Это серьезный сдерживающий фактор, например, для развития туризма. Система "Мир" одобрена не всеми и не везде".Схожая ситуация в авиасообщении. Из-за риска ареста полученных в лизинг самолетов российские авиакомпании на маршрутах в Центральную Азию используют Sukhoi Superjet, но этих лайнеров мало и число рейсов заметно сократилось. Несколько местных авиаперевозчиков и вовсе приостановили полеты в Россию.Возникли проблемы и с культурными связями. В Киргизии и Туркменистане временно прекратили трансляцию российских телеканалов. Причина — опять же в санкциях Запада: на международных спутниках заблокировали вещание телеканалов ВГТРК. Символичен отказ от проведения в Казахстане парада 9 мая — в прошлые два года из-за ковида, теперь — из-за экономии бюджетных средств.Со своим уставомКак считают аналитики, пользуясь сложившейся ситуацией, Вашингтон пытается расширить влияние в Центральной Азии и потеснить традиционных игроков — Россию и Китай.Так, по словам замглавы МИД Андрея Руденко, российские капиталовложения в регион к 2021-му достигли 50 миллиардов долларов, Китая — 40 миллиардов, из которых 21,4 пришлись на Казахстан, сообщает People’s Daily.Если Россия инвестирует все сферы, то Пекин предпочитает инфраструктуру, прежде всего транспортно-логистическую. Осенью приступят к строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров назвал проект "самым масштабным за всю историю республики".Американских денег здесь ощутимо меньше. На сайте правительства США указано, что государствам Центральной Азии предоставили более девяти миллиардов долларов прямой помощи "для поддержки мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также решения гуманитарных вопросов".Кроме того, во время пандемии COVID-19 агентство USAID выделило 800 тысяч долларов на развитие медлабораторий в Центральной Азии и предоставило средства индивидуальной защиты для медперсонала. А центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) направил лабораториям и на обучение медработников 1,6 миллиона.Вашингтон понимает, что этого недостаточно, и, не сумев запустить собственные инфраструктурные проекты в регионе, пытается присоединиться к уже имеющимся. Например, в том же USAID заявили об интересе к транзиту китайских товаров по Транскаспийскому маршруту — логистическому коридору в обход России."Региональная безопасность"Речь пока идет о сотрудничестве преимущественно в экономической и социальной сферах, но уже сейчас очевидно: Вашингтон ограничиваться этим не намерен.Программа "Центральная Азия плюс США" (C5+1) появилась еще при президентстве Барака Обамы. Обсуждали региональную безопасность в свете соседства афганских талибов, вспоминали заброшенные в 1990-х инфраструктурные проекты.На тот момент казалось логичным, что Пентагон, воюющий в Афганистане, стремится укрепиться в регионе. По данным The Wall Street Journal, рассматривали даже размещение баз в Центральной Азии. Впрочем, после бегства из Кабула планы поменялись.В 2020-м текст программы неожиданно обновили. И хотя опубликованный на сайте Госдепартамента документ — набор красивых слов без конкретики, политологи уверены: самое интересное содержится в засекреченных главах.Эксперты не исключают, что нынешние громкие заявления о "демократии, дружбе и взаимопомощи" из уст прагматичных американских чиновников служат лишь ширмой для других, куда более приземленных целей.Неслучайно, как сообщают центральноазиатские СМИ, в ходе майского визита Дональда Лу снова подняли тему "обеспечения региональной безопасности" — вопрос, который традиционно входит в компетенцию Кремля.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767874161.html

центральная азия

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