https://ria.ru/20220618/sputniks-1796501814.html

Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"

Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс" - РИА Новости, 18.06.2022

Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"

Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:57

2022-06-18T22:57

2022-06-18T22:57

наука

"спутникс"

роскосмос

ситроникс

дмитрий рогозин

россия

космос

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы нашли решение, предложили это решение компании "Спутникс", они о нем знают, они знают сроки, когда мы готовы вывести", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"."В конце этого года, начале следующего года несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам", - добавил он.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что поддерживают привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера". В частности, отмечался многолетний опыт компании "Спутникс" в космической отрасли. Инициативы по запуску спутников частных компаний при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства, отметили тогда в "Роскосмосе".Ранее "газета "Коммерсант" сообщила о том, что структура АФК "Система" "Ситроникс", при помощи приобретенной ею компании "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на орбите спутниковую группировку для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 157 спутников. По данным издания, проект оценивается в 20 млрд рублей.

https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

https://ria.ru/20220618/sputnik-1796500438.html

россия

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

"спутникс", роскосмос, ситроникс, дмитрий рогозин, россия, космос, космос - риа наука