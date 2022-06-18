Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"
Рогозин: спутники частной компании "Спутникс" могут полететь в 2022-2023 годах
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы нашли решение, предложили это решение компании "Спутникс", они о нем знают, они знают сроки, когда мы готовы вывести", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
"В конце этого года, начале следующего года несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам", - добавил он.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что поддерживают привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера". В частности, отмечался многолетний опыт компании "Спутникс" в космической отрасли. Инициативы по запуску спутников частных компаний при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства, отметили тогда в "Роскосмосе".
Ранее "газета "Коммерсант" сообщила о том, что структура АФК "Система" "Ситроникс", при помощи приобретенной ею компании "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на орбите спутниковую группировку для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 157 спутников. По данным издания, проект оценивается в 20 млрд рублей.