Рейтинг@Mail.ru
Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс" - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220618/sputniks-1796501814.html
Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"
Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс" - РИА Новости, 18.06.2022
Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"
Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:57
2022-06-18T22:57
наука
"спутникс"
роскосмос
ситроникс
дмитрий рогозин
россия
космос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы нашли решение, предложили это решение компании "Спутникс", они о нем знают, они знают сроки, когда мы готовы вывести", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"."В конце этого года, начале следующего года несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам", - добавил он.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что поддерживают привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера". В частности, отмечался многолетний опыт компании "Спутникс" в космической отрасли. Инициативы по запуску спутников частных компаний при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства, отметили тогда в "Роскосмосе".Ранее "газета "Коммерсант" сообщила о том, что структура АФК "Система" "Ситроникс", при помощи приобретенной ею компании "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на орбите спутниковую группировку для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 157 спутников. По данным издания, проект оценивается в 20 млрд рублей.
https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html
https://ria.ru/20220618/sputnik-1796500438.html
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"спутникс", роскосмос, ситроникс, дмитрий рогозин, россия, космос, космос - риа наука
22:57 18.06.2022
 
Рогозин оценил сроки запуска спутников частной компании "Спутникс"

Рогозин: спутники частной компании "Спутникс" могут полететь в 2022-2023 годах

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос может вывести на орбиту спутники частной компании "Спутникс" в конце 2022-го - начале 2023 года, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы нашли решение, предложили это решение компании "Спутникс", они о нем знают, они знают сроки, когда мы готовы вывести", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 03:05Хочу стать космонавтом
Роскосмос пересматривает космическую программу
"В конце этого года, начале следующего года несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам", - добавил он.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что поддерживают привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера". В частности, отмечался многолетний опыт компании "Спутникс" в космической отрасли. Инициативы по запуску спутников частных компаний при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства, отметили тогда в "Роскосмосе".
Ранее "газета "Коммерсант" сообщила о том, что структура АФК "Система" "Ситроникс", при помощи приобретенной ею компании "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на орбите спутниковую группировку для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 157 спутников. По данным издания, проект оценивается в 20 млрд рублей.
Рисунок украинского спутника Лыбидь (Lybed) - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 22:41
Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации
 
Наука"Спутникс"РоскосмосСитрониксДмитрий РогозинРоссияКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала