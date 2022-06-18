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Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
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Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации
Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил, что после завершения российской специальной военной операции на Украине созданный для этой страны спутник... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:41
2022-06-18T22:41
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
николай тестоедов
украина
спецоперация
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил, что после завершения российской специальной военной операции на Украине созданный для этой страны спутник "Лыбидь" может быть запущен в космос."Поэтому мы дождемся, когда появится настоящий хозяин, возможно, это будут освобожденные территории Украины, и тогда мы решим, когда запускать этот космический аппарат", - добавил он.Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику работает российская компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС), которая отвечает за платформу аппарата, и компания MDA, которая поставляет полезную нагрузку для него.Запуск спутника с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" изначально планировался в 2011 году, но так и не состоялся. Одной из причин задержек со стартом стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит" для этого запуска. В 2014 году производство ракет "Зенит" было прекращено. Готовый спутник "Лыбидь" с 2014 года находится на хранении в ИСС, также изготовлен разгонный блок "Фрегат-СБ" и головной обтекатель. В сентябре 2020 года генеральный директор ИСС Николай Тестоедов сообщил РИА Новости, что спутник уже лишился трети своего орбитального ресурса и сможет проработать в космосе 10 лет вместо 15 положенных.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, николай тестоедов, украина, спецоперация
22:41 18.06.2022
 
Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации

Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации на Украине

© Фото : Государственное космическое агентство УкраиныРисунок украинского спутника "Лыбидь" (Lybed)
Рисунок украинского спутника Лыбидь (Lybed) - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Государственное космическое агентство Украины
Рисунок украинского спутника "Лыбидь" (Lybed). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил, что после завершения российской специальной военной операции на Украине созданный для этой страны спутник "Лыбидь" может быть запущен в космос.
"Космический аппарат находится на ответственном хранении, поддерживаются все его системы. И мы будем готовы к этому запуску тогда, когда придет для этого время. А кто будет представлять на тот момент Украину или то, что будет освобождено от Киевской хунты, это второй вопрос", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
"Поэтому мы дождемся, когда появится настоящий хозяин, возможно, это будут освобожденные территории Украины, и тогда мы решим, когда запускать этот космический аппарат", - добавил он.
Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику работает российская компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС), которая отвечает за платформу аппарата, и компания MDA, которая поставляет полезную нагрузку для него.
Запуск спутника с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" изначально планировался в 2011 году, но так и не состоялся. Одной из причин задержек со стартом стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит" для этого запуска. В 2014 году производство ракет "Зенит" было прекращено. Готовый спутник "Лыбидь" с 2014 года находится на хранении в ИСС, также изготовлен разгонный блок "Фрегат-СБ" и головной обтекатель. В сентябре 2020 года генеральный директор ИСС Николай Тестоедов сообщил РИА Новости, что спутник уже лишился трети своего орбитального ресурса и сможет проработать в космосе 10 лет вместо 15 положенных.
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