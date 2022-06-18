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В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене
В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене - РИА Новости, 18.06.2022
В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене
Бельгийские СМИ сообщили в субботу о разбирательстве на уровне регионального министерства образования из-за использования на школьном экзамене по французскому... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:12
2022-06-18T22:12
2022-06-18T22:12
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Бельгийские СМИ сообщили в субботу о разбирательстве на уровне регионального министерства образования из-за использования на школьном экзамене по французскому языку ссылки на статью российского агентства Sputnik, против которого ЕС ввел санкции в начале марта.Статья на французском языке, которая была использована на экзамене, датирована 28 января 2018 года, кода агентство Sputnik еще не было под санкциями ЕС. В ней речь идет не о политике, а о проблемах, которые могут возникнуть в будущем при использовании автономных автомобилей.Тем не менее, пользователь в Twitter обратила на это внимание министра образования франкофонного сообщества Бельгии - Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир.В кабинете министра бельгийскому государственному телеканалу RTBF сообщили, что проведут расследование случившегося.При этом там пояснили, что выбор экзаменационных материалов всегда остается за педагогами, правительство в этот процесс не вмешивается.Евросоюз 2 марта запретил вещание на своей территории телеканала RT и распространение агентства Sputnik, обвинив их в "дезинформации и манипуляции информацией". Их сайты в настоящее время недоступны пользователям в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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в мире, обсе, тереза рибейру, валерий фадеев, россия, евросоюз, бельгия, sputnik
В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене
В Бельгии расследуют использование ссылки на статью Sputnik на экзамене по французскому
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Бельгийские СМИ сообщили в субботу о разбирательстве на уровне регионального министерства образования из-за использования на школьном экзамене по французскому языку ссылки на статью российского агентства Sputnik, против которого ЕС ввел санкции в начале марта.
Статья на французском языке, которая была использована на экзамене, датирована 28 января 2018 года, кода агентство Sputnik еще не было под санкциями ЕС
. В ней речь идет не о политике, а о проблемах, которые могут возникнуть в будущем при использовании автономных автомобилей.
Тем не менее, пользователь в Twitter обратила на это внимание министра образования франкофонного сообщества Бельгии - Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир.
В кабинете министра бельгийскому государственному телеканалу RTBF сообщили, что проведут расследование случившегося.
"Ссылка на орган российской пропаганды на экзамене является неприемлемой ошибкой. Как только министр узнала о случившемся, она дала указание своей администрации провести расследование причины такого выбора, а также принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось в будущем", - сообщили в министерстве.
При этом там пояснили, что выбор экзаменационных материалов всегда остается за педагогами, правительство в этот процесс не вмешивается.
Евросоюз 2 марта запретил вещание на своей территории телеканала RT и распространение агентства Sputnik, обвинив их в "дезинформации и манипуляции информацией". Их сайты в настоящее время недоступны пользователям в странах ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что Москва
не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
направил обращение представителю ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру
и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.