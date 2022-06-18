https://ria.ru/20220618/sputnik-1796498837.html

В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене

В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене - РИА Новости, 18.06.2022

В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене

Бельгийские СМИ сообщили в субботу о разбирательстве на уровне регионального министерства образования из-за использования на школьном экзамене по французскому... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:12

2022-06-18T22:12

2022-06-18T22:12

в мире

обсе

тереза рибейру

валерий фадеев

россия

евросоюз

бельгия

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544824_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_6d5474c046f7d0a3be3718e8e4300bb4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Бельгийские СМИ сообщили в субботу о разбирательстве на уровне регионального министерства образования из-за использования на школьном экзамене по французскому языку ссылки на статью российского агентства Sputnik, против которого ЕС ввел санкции в начале марта.Статья на французском языке, которая была использована на экзамене, датирована 28 января 2018 года, кода агентство Sputnik еще не было под санкциями ЕС. В ней речь идет не о политике, а о проблемах, которые могут возникнуть в будущем при использовании автономных автомобилей.Тем не менее, пользователь в Twitter обратила на это внимание министра образования франкофонного сообщества Бельгии - Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир.В кабинете министра бельгийскому государственному телеканалу RTBF сообщили, что проведут расследование случившегося.При этом там пояснили, что выбор экзаменационных материалов всегда остается за педагогами, правительство в этот процесс не вмешивается.Евросоюз 2 марта запретил вещание на своей территории телеканала RT и распространение агентства Sputnik, обвинив их в "дезинформации и манипуляции информацией". Их сайты в настоящее время недоступны пользователям в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20220525/niderlandy-1790660372.html

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обсе, тереза рибейру, валерий фадеев, россия, евросоюз, бельгия, sputnik