https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796431812.html

Российские военные сбили восемь украинских беспилотников

Российские военные сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2022

Российские военные сбили восемь украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе ударный "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона, заявил в субботу... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:02

2022-06-18T14:02

2022-06-18T14:06

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

запорожская область

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе ударный "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, а также четыре ракеты "Точка-У" и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган".

https://ria.ru/20220618/vzvody-1796431217.html

херсон

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, в мире, запорожская область