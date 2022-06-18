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Российские военные сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные сбили восемь украинских беспилотников
Российские военные сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2022
Российские военные сбили восемь украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе ударный "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона, заявил в субботу... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:02
2022-06-18T14:06
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе ударный "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, а также четыре ракеты "Точка-У" и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган".
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херсон, в мире, запорожская область
14:02 18.06.2022 (обновлено: 14:06 18.06.2022)
 
Российские военные сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны: российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, в том числе "Байрактар"

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе ударный "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, а также четыре ракеты "Точка-У" и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреЗапорожская область
 
 
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