https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796431129.html

Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24

Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 - РИА Новости, 18.06.2022

Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и восемь беспилотников, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:57

2022-06-18T13:57

2022-06-18T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

су-25

ми-24

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и восемь беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики", - сказал он.

https://ria.ru/20220618/vzvody-1796431217.html

украина

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ о сбитой авиации ВСУ и уничтоженных западных гаубицах Российскими ПВО сбиты украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР; Высокоточными ракетами поражены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода 155-мм гаубиц М777 и 4 взвода РСЗО «Град» в ДНР; Авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов уничтожено более 160 националистов, ЗРК «Бук-М1» пять «Градов», шесть танков и других боевых бронированных машин; 2022-06-18T13:57 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, су-25, ми-24