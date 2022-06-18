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Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796431129.html
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 - РИА Новости, 18.06.2022
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и восемь беспилотников, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:57
2022-06-18T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
су-25
ми-24
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и восемь беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики", - сказал он.
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Минобороны РФ о сбитой авиации ВСУ и уничтоженных западных гаубицах
Российскими ПВО сбиты украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР; Высокоточными ракетами поражены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода 155-мм гаубиц М777 и 4 взвода РСЗО «Град» в ДНР; Авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов уничтожено более 160 националистов, ЗРК «Бук-М1» пять «Градов», шесть танков и других боевых бронированных машин;
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в мире, украина, су-25, ми-24
13:57 18.06.2022 (обновлено: 14:52 18.06.2022)
 
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24

Минобороны: российские ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и восемь беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики", - сказал он.
Минобороны РФ о сбитой авиации ВСУ и уничтоженных западных гаубицах
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами
 
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