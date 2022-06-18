https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796430968.html

Российские военные уничтожили украинские топливные объекты

Российские военные уничтожили украинские топливные объекты - РИА Новости, 18.06.2022

Российские военные уничтожили украинские топливные объекты

Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:55

2022-06-18T13:55

2022-06-18T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

лисичанск

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе", - сообщил он.

https://ria.ru/20220618/vzvody-1796431217.html

кременчуг

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кременчуг, лисичанск