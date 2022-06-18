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Российские военные уничтожили украинские топливные объекты - РИА Новости, 18.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796430968.html
Российские военные уничтожили украинские топливные объекты
Российские военные уничтожили украинские топливные объекты - РИА Новости, 18.06.2022
Российские военные уничтожили украинские топливные объекты
Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:55
2022-06-18T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
лисичанск
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе", - сообщил он.
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в мире, кременчуг, лисичанск
13:55 18.06.2022 (обновлено: 14:14 18.06.2022)
 
Российские военные уничтожили украинские топливные объекты

Минобороны сообщило об уничтожении хранилищ топлива для ВСУ в Кременчуге и Лисичанске

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск ракет
Залповый пуск ракет - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугЛисичанск
 
 
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